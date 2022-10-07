Общество

В Пензенской области ремонт объектов культуры идет с отставанием

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В Пензенской области капитальный ремонт и реконструкция ряда объектов в соответствии с национального проектом «Культура» ведутся с отставанием от графика. Об этом в четверг, 6 октября, шла речь на совещании в региональном минстрое.

В 2022 году на приведение в порядок 11 учреждений культуры предусмотрено в порядке софинансирования 159,1 млн руб. Полностью завершены и оплачены работы только на трех объектах: Бековском межрайонном Доме культуры, Ермоловском досуговом центре (Пензенский район) и библиотеке в рабочем поселке Тамала.

Еще на четырех объектах работы ведутся в соответствии с графиком либо с отставанием от него. Оставшиеся здания вызывают серьезные опасения относительно невыполнения кассового плана и возможного срыва национального проекта.

На совещании присутствовали главы районов, где ведутся ремонтные работы на объектах культуры. Каждый отчитался о работе, составлены графики выполнения и названы конкретные даты завершения процесса.

Министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев пригрозил тем, кто не выполнит кассовый план, изъятием денег.

«В конце октября у тех, кто не сдержит свои обещания, будем снимать средства и переводить их на другие объекты», - подвел министр итог совещания.

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Источник — фото № 2 minstroy.pnzreg.ru
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