В Заречном после трагедии в Ижевске нашли брешь в защите школы

29.09.2022 | 08:48

Житель Заречного обратил внимание на недостаточную защищенность одного из местных образовательных учреждений. Мужчина снял на видео, что попасть в здание можно без особых препятствий.

«Вот как можно зайти во второй корпус школы № 225 Заречного, где учатся дети с 1-го по 4-й классы», - пояснил горожанин.

На видео запечатлено, как он проник в помещение через незапертую дверь и прошел в коридор. Там его увидела женщина, сидевшая на вахте. Формально она охраняла вход. Но в случае реальной опасности вряд ли смогла бы остановить злоумышленников.

В комментариях зареченцы разделились во мнениях. Одни согласились, что принимаемых в школе мер недостаточно. Другие посчитали, что нужно не охранять и запирать образовательные учреждения, а создавать во всем городе безопасную среду, не допуская того, чтобы оружие попадало в руки неадекватных людей.

Вопрос об усилении защиты детей возник после трагедии в Ижевске, где бывший ученик устроил стрельбу в школе № 88. Погибли 17 человек (6 взрослых - охранников и учителей, 11 детей). Еще 23 получили ранения.