В Пензе падение на пешеходном переходе уберегло ребенка от ДТП

18.09.2022 | 12:17

В Пензе в 3-м проезде Бурмистрова водитель Chevrolet Lanos решился на обгон на пешеходном переходе и едва не сбил ребенка.

Кадры с инцидентом на дороге выложила участница чата водителей Пензы в мессенджере Viber Светлана. Они были сделаны около 19:00 пятницы, 16 сентября.

Камера запечатлела автомобиль Chevrolet, водитель которого не обратил внимания на знаки «Пешеходный переход» и, когда остальные машины притормозили перед зеброй, перестроился в другой ряд, продолжая движение.

Нарушитель из-за машин не мог видеть двух мальчиков, которые в тот момент перебегали дорогу. Один из них успел проскочить, а другой мог оказаться под колесами, но вовремя упал.

Водитель Chevrolet заметил ребенка и вывернул руль вправо. Наезда удалось избежать.

Автор видео раскритиковала поведение автомобилиста на дороге.

«Если перед пешеходным переходом стоит ряд машин, это значит, там идут люди! Ты хоть остановился бы, ребенок упал, и это его спасло от тебя!» - обратилась она к нарушителю.

Участники чата согласились с оценкой Светланы. Некоторые из них отметили, что ребятам не следовало перебегать дорогу.

«Беседа с детьми должна быть. Хотя и не только с детьми. Всем пешеходам нужно убеждаться, что все водители их заметили и пропускают. Беготня на дороге до хорошего не доведет!» - написал один из комментаторов.

Видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы.