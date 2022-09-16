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Глас народа

В Пензе после сноса старого дерева газон завалили «хворостом»

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В пятницу, 16 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Екатерина.

«Прошло уже две недели с того дня, как у фасада дома № 9 на Красной снесли старый американский клен. Дерево распилили, обрубили ветки, да так и бросили», - рассказала она.

В подтверждение своих слов Екатерина прислала фото с описываемого места. На них запечатлены порубочные остатки и засохшие ветки, которыми завален весь газон.

«О каком благоустройстве может идти речь? Похоже, коммунальщики ждут, когда эту «красоту» засыплет снегом. А там уж и до апрельского субботника будет недалеко - тогда, глядишь, и уберут этот хворост», - сыронизировала женщина.

О не убранных после опиловки ветках поступают сигналы и из других районов Пензы. В частности, на улицы Дружбы старые сухие ветки лежат вдоль проезжей части. Местные жители утверждают, что видели в куче грызунов, и беспокоятся, что груда ветвей превратится в стихийную свалку.

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Гость||

Опустел тот клён

В поле бродит мгла

А любовь как сон

Стороной прошла

Гость||

нормальный подход, такое впечатление что специально сделали

Гость||

европейцам для отопления можно сбыть


Имя: Гость
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