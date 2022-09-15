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Общество

На улице Дружбы решение проблемы с деревьями создало еще одну

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Проблема с аварийными деревьями у дома № 9 на улицы Дружбы частично решена, и это не может не радовать. Но, как обычно бывает, довести дело до конца коммунальщики не удосужились. Теперь старые сухие ветки не нависают над головами прохожих, а лежат вдоль проезжей части.

«Если уж сняли, тогда и убирать должны, вывезти», - отметил местный житель Виктор.

Мало того, что портится внешний облик района, так и местные поговаривают о замеченных в куче грызунах. Хорошо, что мусор пока никто сюда не бросает. Впрочем, стихийные свалки образуются за несколько дней. Не факт, что спустя сутки здесь не будет пустых бутылок, фантиков и прочих отходов, которые недобросовестные горожане не доносят до баков.

Подобные работы на этом участке проводились и раньше. Но ветки сразу же увозили сотрудники коммунальных служб. В этот раз все вышло совсем по-другому.

«Безобразие. Свалить свалили, а убирать не знай когда будут», - возмутился мужчина.

А ведь история знала случаи, когда подобные кучи вспыхивали как спичка. Как только ветки немного подсохнут, хватит одной искры, чтобы случился пожар.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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