Дети с Окружной ездят на Западную ради анализов и манту

13.09.2022 | 08:55

Жительница Пензы озвучила проблему, связанную с работой детской поликлиники. Свою жалобу она прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в понедельник, 12 сентября.

«Мы живем на Окружной, где, как и в любом районе города, куча детей. Но по каким-то причинам именно нас, жителей Окружной, гоняют с детьми в другой район - на Западную, чтобы поставить баночки с анализами, взять кровь из пальца, взять соскоб, сделать манту и т. д. и т. п.» - пояснила горожанка.

Она попросила хотя бы дважды в неделю организовывать сбор биоматериала в детской поликлинике на улице Кижеватова.

«Неужели это вот прямо-таки невозможно? Почему именно мы должны собирать всю заразу по утрам в общественном транспорте, который фиг дождешься, а когда дождешься, то маршрутка будет битком набита?» - возмутилась женщина.

Свое обращение она также оставила на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте». По данным на 8:50 13 сентября, ей никто не ответил.