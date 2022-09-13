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Глас народа

Дети с Окружной ездят на Западную ради анализов и манту

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Жительница Пензы озвучила проблему, связанную с работой детской поликлиники. Свою жалобу она прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в понедельник, 12 сентября.

«Мы живем на Окружной, где, как и в любом районе города, куча детей. Но по каким-то причинам именно нас, жителей Окружной, гоняют с детьми в другой район - на Западную, чтобы поставить баночки с анализами, взять кровь из пальца, взять соскоб, сделать манту и т. д. и т. п.» - пояснила горожанка.

Она попросила хотя бы дважды в неделю организовывать сбор биоматериала в детской поликлинике на улице Кижеватова.

«Неужели это вот прямо-таки невозможно? Почему именно мы должны собирать всю заразу по утрам в общественном транспорте, который фиг дождешься, а когда дождешься, то маршрутка будет битком набита?» - возмутилась женщина.

Свое обращение она также оставила на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте». По данным на 8:50 13 сентября, ей никто не ответил.

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Гость||

А дети с Монтажного ездят на Шуист. Это нормально?

Гость||

У них все это нормально. Сказали же, что нужно всего 50 млн.

Гость||

Дети с Окружной ездят на Западную ради анализов в манду.

Гость||

а мочу на западной принимают?

Гость||

То же самое и в центре, в поликлинике ничего нет, надо ехать на Гоголя чтобы все сдать

Гость||

Глупомрдые по городу с анализами мыкаются. Туда принесут - не берут, сюда принесут - опять не берут. Смотрите не перемажьтесь.

Гость||

и? всю жизнь ездили с автовокзала либо на Циалковского, либо на Каракозова

Гость||

А зачем так часто сдавать все эти анализы ребенку? Ну максимум раз в год! Манту делают в садике или в школе, ну если заболел, анализ на кровь, когда врач не может поставить диагноз, нет явных признаков! Глисты ну точно раз в год эта беда приключается? Моча?! если явные показания. Вы что, над детьми эксперименты ставите?


Имя: Гость
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