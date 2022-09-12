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Глас народа

Утро понедельника: жители Терновки рассказали о транспортном коллапсе

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Жители Пензы в очередной раз рассказали о проблемах с передвижением по юго-восточной части города. Сообщения о серьезнейшем заторе в Терновке появились утром в понедельник, 12 сентября.

«Терновка! Транспортный коллапс! Из Спутника до ул. Терновского мимо «Метро» едем уже 25 минут! Время 8:00», - пояснил один из участников водительского сообщества во «ВКонтакте».

«Терновка стоит от Гидростроя», - уточнил другой интернет-пользователь в чате в Viber.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:40, затор начинался в районе Терновского кладбища, а заканчивался лишь в районе пересечения улиц Терновского и Батумской. Общая протяженность участка составляла более 3 км. Парализованными оказались и примыкающие улицы.

Жалобы на транспортные проблемы в Терновке участились с началом нового учебного года. Пензенцам пообещали оптимизировать работу светофоров в срок до 1 ноября.

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Гость||

с выборов что ли ехади?

Гость||

Какое счастье, жить в разноцветных домах как развеселые гномы!

Гость||

Чего теперь возмущаться? Вы же вчера только сами проголосовали за этот хаос!

Гость||

Вы проголосовали за них, теперь хлебайте, у них кроме своих дел никаких других нет, им на вас с прибором!

Гость||

«Жители Пензы в очередной раз рассказали о проблемах»

Их в очередной раз послали отписками чинуши!

Гость||

Пьянь с утряни комментирует, почитать нечево...

Гость||

Жителей Пензы там мало. Жители Засечного пусть в районную администрацию обращаются. Пусть Пензенский район им дороги делает

Гость||

Гость писал(a):

Пьянь с утряни комментирует, почитать нечево...
Соснул с утряни?

Гость||

Гость писал(a):

Пьянь с утряни комментирует, почитать нечево...

Соснул с утряни?

Вы там всей губернией очередной раз соснули))))

Гость||

А ты у кого соснул, в другой губернии?

Гость||

Пораньше выезжайте. Зачем ждать основной час пик, чтобы стоять в пробке? Пораньше выехал и проехал свободно.

Гость||

Ага и попозже приехал, и все будет хорошо

Гость||

Потому что каждая легковушка везет 1-2 человек , а места занимает много. И дороги расширять уже не куда. Выхода два - временный и дорогой строить тоннели и двух-ярусные дороги , но потом все равно пробки или должен быть государственный общественный транспорт который будет хорошо ходить и должен быть значительно дешевле чем использование личного автотранспорта.

Гость||

Гость писал(a):

Потому что каждая легковушка везет 1-2 человек , а места занимает много. И дороги расширять уже не куда. Выхода два - временный и дорогой строить тоннели и двух-ярусные дороги , но потом все равно пробки или должен быть государственный общественный транспорт который будет хорошо ходить и должен быть значительно дешевле чем использование личного автотранспорта.
Опять ты с самого утра набухался.


Имя: Гость
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