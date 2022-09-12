Утро понедельника: жители Терновки рассказали о транспортном коллапсе

12.09.2022 | 08:51

Жители Пензы в очередной раз рассказали о проблемах с передвижением по юго-восточной части города. Сообщения о серьезнейшем заторе в Терновке появились утром в понедельник, 12 сентября.

«Терновка! Транспортный коллапс! Из Спутника до ул. Терновского мимо «Метро» едем уже 25 минут! Время 8:00», - пояснил один из участников водительского сообщества во «ВКонтакте».

«Терновка стоит от Гидростроя», - уточнил другой интернет-пользователь в чате в Viber.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:40, затор начинался в районе Терновского кладбища, а заканчивался лишь в районе пересечения улиц Терновского и Батумской. Общая протяженность участка составляла более 3 км. Парализованными оказались и примыкающие улицы.

Жалобы на транспортные проблемы в Терновке участились с началом нового учебного года. Пензенцам пообещали оптимизировать работу светофоров в срок до 1 ноября.