Не обойдешь: на Пензе-II горожане вынуждены пролезать под поездами

07.09.2022 | 09:41

В среду, 7 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась горожанка Регина, рассказавшая о проблеме жителей областного центра из частного сектора, расположенного в районе магазина «Лира» на улице Свободы.

«Каждый день с утра невозможно попасть на остановку Пенза-II. На железной дороге есть тропинка для пешеходов из досок, на которых постоянно долгое время стоят поезда, и их невозможно обойти», - пожаловалась женщина.

По утрам при необходимости попасть на другую сторону железнодорожного полотна и не опоздать на работу или учебу, горожанам приходится перелезать под поездом.

Люди осознают опасность и готовы обращаться в разные инстанции, лишь бы решить эту проблему и не сталкиваться с преградой на пути.