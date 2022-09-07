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Глас народа

Не обойдешь: на Пензе-II горожане вынуждены пролезать под поездами

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В среду, 7 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась горожанка Регина, рассказавшая о проблеме жителей областного центра из частного сектора, расположенного в районе магазина «Лира» на улице Свободы.

«Каждый день с утра невозможно попасть на остановку Пенза-II. На железной дороге есть тропинка для пешеходов из досок, на которых постоянно долгое время стоят поезда, и их невозможно обойти», - пожаловалась женщина.

По утрам при необходимости попасть на другую сторону железнодорожного полотна и не опоздать на работу или учебу, горожанам приходится перелезать под поездом.

Люди осознают опасность и готовы обращаться в разные инстанции, лишь бы решить эту проблему и не сталкиваться с преградой на пути.

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Гость||

В крае сурскам идиотов на 100 лет вперед припасли.

Гость||

Ага сейчас вам сдвинут состав ради пешехода... Стоит поезд - нет прохода. Никто никому не должен.


Имя: Гость
Комментарий:

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