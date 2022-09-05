В пруду в Белинском районе зафиксировали массовую гибель рыбы

05.09.2022 | 11:18

В пруду между селами Крюково и Лермонтово в Белинском районе погибла рыба. Снимками водоема, переполненного умершими его обитателями, с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился местный житель Валерий.

Мужчина рассказал, что массовая гибель рыбы произошла после спуска пруда. Он потребовался для ремонта плотины и замены шлюза.

Работы начались около двух недель назад. 4 сентября Валерий побывал на пруду и сфотографировал последствия спуска.

«От этого пруда идет ручей, текущий в другой пруд, но эта рыба почему-то не дошла до него», - рассказал мужчина.

Валерий добавил, что местная администрация регулярно спускает воду, отчего гибнет рыба. Однако лишь в этом году исход мероприятия столь печален и масштабен.

Пруд пользуется популярностью у окрестных жителей. Сельчане отдыхают у водоема, а также рыбачат.

Фото Валерия Раззоренова.