В пруду в Белинском районе зафиксировали массовую гибель рыбы

В пруду между селами Крюково и Лермонтово в Белинском районе погибла рыба. Снимками водоема, переполненного умершими его обитателями, с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился местный житель Валерий.
Мужчина рассказал, что массовая гибель рыбы произошла после спуска пруда. Он потребовался для ремонта плотины и замены шлюза.
Работы начались около двух недель назад. 4 сентября Валерий побывал на пруду и сфотографировал последствия спуска.
«От этого пруда идет ручей, текущий в другой пруд, но эта рыба почему-то не дошла до него», - рассказал мужчина.
Валерий добавил, что местная администрация регулярно спускает воду, отчего гибнет рыба. Однако лишь в этом году исход мероприятия столь печален и масштабен.
Пруд пользуется популярностью у окрестных жителей. Сельчане отдыхают у водоема, а также рыбачат.
Фото Валерия Раззоренова.
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penzainform.ru писал(a):Думаете накажут местную администрацию? Вот если бы простой Иван в нерест десяток карасей люлькой на еду поймал, то ему бы выписали штраф и дали условку.