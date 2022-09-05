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Глас народа

В пруду в Белинском районе зафиксировали массовую гибель рыбы

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В пруду между селами Крюково и Лермонтово в Белинском районе погибла рыба. Снимками водоема, переполненного умершими его обитателями, с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился местный житель Валерий.

Мужчина рассказал, что массовая гибель рыбы произошла после спуска пруда. Он потребовался для ремонта плотины и замены шлюза.

Работы начались около двух недель назад. 4 сентября Валерий побывал на пруду и сфотографировал последствия спуска.

«От этого пруда идет ручей, текущий в другой пруд, но эта рыба почему-то не дошла до него», - рассказал мужчина.

Валерий добавил, что местная администрация регулярно спускает воду, отчего гибнет рыба. Однако лишь в этом году исход мероприятия столь печален и масштабен.

Пруд пользуется популярностью у окрестных жителей. Сельчане отдыхают у водоема, а также рыбачат.

Фото Валерия Раззоренова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

местная администрация регулярно спускает воду, отчего гибнет рыба.
Думаете накажут местную администрацию? Вот если бы простой Иван в нерест десяток карасей люлькой на еду поймал, то ему бы выписали штраф и дали условку.

Гость||

рыбы ещё нарожают


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