Элегантный разворот: велосипедист выписывал пируэты посреди дороги

03.09.2022 | 11:24

В пятницу, 2 сентября, в телеграм-канале «Заречный в теме» появилась видеозапись: пожилой велосипедист едва не устроил ДТП.

На кадрах видно, что мужчина на велосипеде неожиданно выезжает из жилой зоны на оживленную дорогу с правой стороны, пересекает ее до середины, а затем неожиданно разворачивается и оказывается прямо перед автомобилем, из которого ведется запись.

По-видимому, только хорошая реакция водителя позволила избежать наезда на отчаянного велосипедиста - тот спокойно покатил вдоль бордюра.

«Мы чуть подальше остановились, думали объяснить ему, что так делать нехорошо. А он свернул во дворы напротив ЕРКЦ. Зачем выезжал тогда со двора? Дом по проезжей части объехать?» - написал автор.

«Зареченец бессмертный обыкновенный», «Он думал, что у него прицеп, побольше радиус взял», «Элегантный разворот», - пошутили комментаторы.

Однако многие отнеслись к произошедшему серьезно. Один из участников обсуждения заметил, что этот велосипедист уже не в первый раз неожиданно выезжает на дорогу наперерез автомобилям.