В смертельное ДТП под Мокшаном попал кузнецкий автобус

19.09.2025 | 09:50

Стало известно, что автобус, попавший в смертельное ДТП на трассе М-5 в Мокшанском районе, следовал из Москвы в Кузнецк.

По предварительным данным, в 5:00 19 сентября на 604-м километре дороги, недалеко от поселка Мирного, столкнулись «Лада-Калина» с 22-летним водителем за рулем и автобус № 4854, которым управлял 54-летний шофер.

Водитель легкового автомобиля и 2 его пассажира, 18-летние юноши, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте ДТП.

Пострадали водитель автобуса и 2 его пассажирки - женщина 42 лет и 22-летняя девушка. Их госпитализировали.

Госавтоинспекция сейчас устанавливает все обстоятельства аварии. Предварительно, легковой автомобиль оказался на встречной полосе.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.