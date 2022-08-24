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Глас народа

Жительница Зари рассказала о нападении собаки на ребенка

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Жительница Зари попросила решить проблему с бродячими собаками, обитающими в микрорайоне. Она обратилась к представителям власти на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«С недавних пор дети из частного сектора в Заре, чтобы попасть на остановку и поехать в школу и на доп. занятия, должны преодолеть свору собак в количестве 13 голов. Вчера уже одна напала на ребенка», - написала женщина.

По ее словам, она направляла обращения чиновникам - на сайте регионального правительства и в МУП по очистке города, - но животных никто не отловил.

«Наверно, чтобы действовать, надо дождаться несчастья. Решите, пожалуйста, вопрос оперативно, чтобы дети могли беспрепятственно попадать в школу», - подчеркнула интернет-пользовательница.

По данным на 8:30 24 августа, ей никто не ответил.

В 2021 году жители Зари также жаловались на бродячих собак. Люди старались без особой необходимости не выходить из дома, чтобы не быть покусанными. Пострадало и имущество: обустраивая себе убежище, псы повредили отмостку одного из домов.

Тогда в микрорайоне провели мероприятия по регулированию численности животных.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Властям за ЭТО НЕ СТЫДНО! Вы что не знаете, это же лозунг этого года!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Наверно, чтобы действовать, надо дождаться несчастья. Решите, пожалуйста, вопрос оперативно, чтобы дети могли беспрепятственно попадать в школу», - подчеркнула интернет-пользовательница.
Нужна жуткая смерть ребёнка от бродячих озверелых собак и вероятно только тогда депутаты Пензы примут закон об эвтаназии невостребованных в течении 10 дней собак из спецпитомника. Такой закон приняли депутаты Якутска после гибели девочки. Ребёнка загрызли кастрированные и стерилизованные собаки,отпущенные ранее на "волю"!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жительница Зари попросила решить проблему с бродячими собаками
Бродячие собаки в гетто? Да вы что!

Гость||

А кому до вашего гетто есть дело? Держитесь там и хорошего вам настроения.

Гость||

Начнем с того, что эти самые жители частного сектора постоянно подкидывают из щенков и котят своих домашних животных в район многоэтажек! Начните с себя! Стерилизуйте своих домашних животных!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По ее словам, она уже направляла обращения чиновникам: на сайте регионального правительства и в МУП по очистке города, но животных никто не отловил.
Вот это прикол! А по адресу эта толстопятая и не обращалась, оказывается! Заявления на отлов животных принимаются в Управлении жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы посредством электронного сообщения или по телефону 42-26-36. МУП по очистке города - исполнитель. Ему заявки подавать не надо. А региональное правительство здесь никаким боком. Это компетенция муниципалитетов.

Гость||

Но если Вас укусила бродячая собака,то СУДЕБНЫЕ ИСКИ ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ УЖКХ...

Гость||

Гость писал(a):

Нужна жуткая смерть ребёнка от бродячих озверелых собак
Тогда будет отлов и зоошизоидных. А Вы заметили, что когда новость про голодную собачку они тут вой и лай поднимают "кококо животинку обидели". А когда про нападение у них языки в желе?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вчера уже одна напала на ребенка», - написала женщина.
Как же надоели эти манипулирования детьми! А если бы бродячая собака напала на пенсионера, то уже не ЧП? А если на местного алкоголика то и вовсе приемлемо?

Гость||

Собаки - это не страшно, не лезь к ним и не провоцируй, а вот люди - это страшно! Стадо злых, агрессивных, неадекватных людей вокруг, хамят, грабят, убивают, сбивают.... и это в порядке вещей.

Гость||

Гость писал(a):

Собаки - это не страшно, не лезь к ним и не провоцируй, а вот люди - это страшно! Стадо злых, агрессивных, неадекватных людей вокруг, хамят, грабят, убивают, сбивают.... и это в порядке вещей.
26 000 охотников пензенской области над тобой ржут в голосину)))

Имя: Гость
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