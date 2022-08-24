Жительница Зари рассказала о нападении собаки на ребенка

24.08.2022 | 08:33

Жительница Зари попросила решить проблему с бродячими собаками, обитающими в микрорайоне. Она обратилась к представителям власти на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«С недавних пор дети из частного сектора в Заре, чтобы попасть на остановку и поехать в школу и на доп. занятия, должны преодолеть свору собак в количестве 13 голов. Вчера уже одна напала на ребенка», - написала женщина.

По ее словам, она направляла обращения чиновникам - на сайте регионального правительства и в МУП по очистке города, - но животных никто не отловил.

«Наверно, чтобы действовать, надо дождаться несчастья. Решите, пожалуйста, вопрос оперативно, чтобы дети могли беспрепятственно попадать в школу», - подчеркнула интернет-пользовательница.

По данным на 8:30 24 августа, ей никто не ответил.

В 2021 году жители Зари также жаловались на бродячих собак. Люди старались без особой необходимости не выходить из дома, чтобы не быть покусанными. Пострадало и имущество: обустраивая себе убежище, псы повредили отмостку одного из домов.

Тогда в микрорайоне провели мероприятия по регулированию численности животных.