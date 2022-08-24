Пензячка пожаловалась на проблемы с вызовом такси к аэропорту

24.08.2022 | 10:02

Жительница Пензы поставила вопрос о работе такси в районе аэропорта. Пост выложили в городском водительском телеграм-канале утром в среду, 24 августа.

«Почему таксисты не берут заказ в аэропорт? Сталкиваюсь уже не первый раз! Стоят на парковке сегодня четыре машины с символикой «Яндекса» и «Убера» и просят до центра 800 рублей. При вызове такси (через приложение. - Прим. ред.) на карте они не отображаются, а те, кто рядом в Терновке, просто сливаются! Приходится идти до «Рамеева», чтобы хоть кто-то решился и взял заказ», - поделилась женщина.

Из комментариев стало понятно, что она не единственная, кто оказался в такой ситуации.

«Было такое тоже ночью, ждал почти час такси», - подтвердил другой житель города.

Еще несколько пензенцев сошлись во мнении, что 800 рублей - слишком высокая стоимость для поездки в центр. Но была высказана и альтернативная точка зрения: «Агрегатор - это просто посредник между водителем и пассажиром. И если водитель не хочет вас везти за цену, которую ему навязывают, то это его право».

По данным на 10:00, стоимость поездки от аэропорта до Центрального рынка в одном из популярных приложений для заказа такси составляла 196 рублей. Однако попытка вызвать машину по такой цене успехом не увенчалась. Водителей, готовых принять заказ, не нашлось.