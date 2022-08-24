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Глас народа

Пензячка пожаловалась на проблемы с вызовом такси к аэропорту

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Жительница Пензы поставила вопрос о работе такси в районе аэропорта. Пост выложили в городском водительском телеграм-канале утром в среду, 24 августа.

«Почему таксисты не берут заказ в аэропорт? Сталкиваюсь уже не первый раз! Стоят на парковке сегодня четыре машины с символикой «Яндекса» и «Убера» и просят до центра 800 рублей. При вызове такси (через приложение. - Прим. ред.) на карте они не отображаются, а те, кто рядом в Терновке, просто сливаются! Приходится идти до «Рамеева», чтобы хоть кто-то решился и взял заказ», - поделилась женщина.

Из комментариев стало понятно, что она не единственная, кто оказался в такой ситуации.

«Было такое тоже ночью, ждал почти час такси», - подтвердил другой житель города.

Еще несколько пензенцев сошлись во мнении, что 800 рублей - слишком высокая стоимость для поездки в центр. Но была высказана и альтернативная точка зрения: «Агрегатор - это просто посредник между водителем и пассажиром. И если водитель не хочет вас везти за цену, которую ему навязывают, то это его право».

По данным на 10:00, стоимость поездки от аэропорта до Центрального рынка в одном из популярных приложений для заказа такси составляла 196 рублей. Однако попытка вызвать машину по такой цене успехом не увенчалась. Водителей, готовых принять заказ, не нашлось.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным на 10:00, стоимость поездки от аэропорта до Центрального рынка в одном из популярных приложений для заказа такси составляла 196 рублей. Однако попытка вызвать машину по такой цене успехом не увенчалась. Водителей, готовых принять заказ, не нашлось.
penzainform.ru писал(a):
Стоят на парковке сегодня четыре машины с символикой «Яндекса» и «Убера» и просят до центра 800 рублей.
Оборзели таксисты в край.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При вызове такси (через приложение. - Прим. ред.) на карте они не отображаются, а те, кто рядом в Терновке, просто сливаются!
А почему агрегатор не банит этих водил?

Гость||

Принципиально не заказывать,пользоваться общественным транспортом. Обнаглели кучеры.

Гость||

Хочишь милашка мамой клянусь, на своем 38 см пракачу

Гость||

Гость писал(a):

Принципиально не заказывать,пользоваться общественным транспортом.
Согласен. Пользуйтесь троллейбусом № 7.

Гость||

Гость писал(a):

Согласен. Пользуйтесь троллейбусом № 7
Предпочитаю именно в троллейбусе № 7, в нём прохладненько,не воняет табаком и соляркой.

Имя: Гость
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