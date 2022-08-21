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Глас народа

Пензячка о дороге к музею народного творчества: Стыд и срам

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Пензячка раскритиковала состояние дороги у сквера на перекрестке улиц Куйбышева и Тамбовской, где расположен памятник «Проводы». Она ведет к музею народного творчества.

Видео и фото покрытия, испещренного ямами, появились в Telegram-канале «Пенза Новости».

«Это основная дорога к центральному входу музея. Мне кажется, такое недопустимо», - прокомментировала женщина за кадром.

Она добавила, что в музей постоянно ходят с экскурсиями школьники, а к памятнику в сквере несут цветы.

«Очень много иногородних приезжает. И идут все по такой дороге. Конечно, стыд и срам», - возмутилась горожанка.

Ранее сообщалось, что в ремонте нуждается и сам музей народного творчества. Здание - памятник деревянного зодчества. В этом году были намерены разработать проектно-сметную документацию на его реконструкцию. После того как ее утвердят, можно думать о начале и сроках работ.

Фото и видео t.me/penza_novosti.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Очень много иногородних приезжает. И идут все по такой дороге. Конечно, стыд и срам», - возмутилась горожанка.
А дорога - это творчество администрации!!!

Гость||

Нормальная дорога, на Москва конечно, но и не деревня Гадюкино. У нас полно таких.

Гость||

Людям есть нечего, а вы со своими музеями.

Имя: Гость
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