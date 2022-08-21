Пензячка о дороге к музею народного творчества: Стыд и срам

Пензячка раскритиковала состояние дороги у сквера на перекрестке улиц Куйбышева и Тамбовской, где расположен памятник «Проводы». Она ведет к музею народного творчества.
Видео и фото покрытия, испещренного ямами, появились в Telegram-канале «Пенза Новости».
«Это основная дорога к центральному входу музея. Мне кажется, такое недопустимо», - прокомментировала женщина за кадром.
Она добавила, что в музей постоянно ходят с экскурсиями школьники, а к памятнику в сквере несут цветы.
«Очень много иногородних приезжает. И идут все по такой дороге. Конечно, стыд и срам», - возмутилась горожанка.
Ранее сообщалось, что в ремонте нуждается и сам музей народного творчества. Здание - памятник деревянного зодчества. В этом году были намерены разработать проектно-сметную документацию на его реконструкцию. После того как ее утвердят, можно думать о начале и сроках работ.
Фото и видео t.me/penza_novosti.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
penzainform.ru писал(a):А дорога - это творчество администрации!!!