Пензячка о дороге к музею народного творчества: Стыд и срам

21.08.2022 | 14:07

Пензячка раскритиковала состояние дороги у сквера на перекрестке улиц Куйбышева и Тамбовской, где расположен памятник «Проводы». Она ведет к музею народного творчества.

Видео и фото покрытия, испещренного ямами, появились в Telegram-канале «Пенза Новости».

«Это основная дорога к центральному входу музея. Мне кажется, такое недопустимо», - прокомментировала женщина за кадром.

Она добавила, что в музей постоянно ходят с экскурсиями школьники, а к памятнику в сквере несут цветы.

«Очень много иногородних приезжает. И идут все по такой дороге. Конечно, стыд и срам», - возмутилась горожанка.

Ранее сообщалось, что в ремонте нуждается и сам музей народного творчества. Здание - памятник деревянного зодчества. В этом году были намерены разработать проектно-сметную документацию на его реконструкцию. После того как ее утвердят, можно думать о начале и сроках работ.

Фото и видео t.me/penza_novosti.