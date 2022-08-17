В селе Белинского района засыпанная мусором дорога заросла травой

17.08.2022 | 10:42

Жители села Сяськино Белинского района пять лет ожидали ремонта дороги. Изменениям к лучшему не поспособствовал даже визит губернатора.

О ситуации рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» местный житель.

«Когда приезжал губернатор, начались работы по отсыпке дороги. Как губернатор уехал, глава сельсовета Воронков Вячеслав Валентинович забыл, что там живут люди, и полностью плевал на их жизнь», - написал сельчанин.

Он поделился кадрами того, как дорога выглядела до начала ремонта и после. Специалистам требовалось устранить глубокие колеи и ямы, существенно затруднявшие проезд. Для этого на место привезли материал (мусор, по словам мужчины).

«Мусор, которым отсыпали, полностью зарос ядовитой травой. Да еще к домам отсыпано чуть ли не на порог», - возмутился сельчанин.

Он попросил принять меры в отношении безответственного главы сельсовета, «ничего не делающего» для граждан.