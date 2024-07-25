За выращивание мяты на дачах строго накажут

25.07.2024 | 18:22

Выращивание мяты полевой может привести граждан на скамью подсудимых. Дачникам грозит штраф до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

Дело в том, что это растение относится к психотропным и наркотическим.

Также в перечень запрещенных входят шалфей предсказателей, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, перечислила в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

За борщевик дачникам грозит штраф до 5 000 рублей, за другие опасные растения, в зависимости от их вреда, - от 15 000 до 20 000 рублей.

Ранее сообщалось о запрете выращивать на дачах такое популярное растение, как ипомея трехцветная. Согласно постановлению Правительства РФ, принятому в феврале этого года, растение отнесли к наркосодержащим.