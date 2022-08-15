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Глас народа

Пензенец обратил внимание на еще один провал на улице Свердлова

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В понедельник, 15 августа, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель Пензы Сергей Владимирович.

Горожанин обратил внимание на провал асфальта на четной стороне улицы Свердлова на участке между 2-м проездом Свердлова и Красной (возле зоопарка). На представленных им фотографиях запечатлен провал у бордюра на проезжей части, а также разрушающаяся часть тротуара.

Он напомнил, что сейчас идет ремонт пешеходной части улицы Свердлова. В мэрии уточнили, что работы будут проведены от улицы Куйбышева до улицы Гоголя.

«Я обратил внимание, что и участок от Красной по направлению к Куйбышева тоже закатали асфальтом. Раз уж дорожная техника работает на этой улице, почему бы заодно и эту дыру не заделать?» - рассудил Сергей Владимирович.

Пензенцы неоднократно обращали внимание на провалы, образующиеся на дорогах Пензы. В частности, такие явления наблюдаются на улицах Окружной, Свердлова (сейчас их ликвидируют), Красной, Московской, Тамбовской.

Один из горожан едко заметил, что во многих местах старого центра Пензы «асфальт пронизан провалами, словно сыр дырками». «Складывается впечатление, что вся историческая часть города скоро провалится в тартарары», - выдал он мрачный прогноз.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Было-бы смешно,если-бы не было так печально... Это наш город.

Гость||

На Бакунина,на пешеходном переходе ко 2 лицею полгода провал заборчиком огорожен.

Гость||

На площади у драм.театра провал.

Гость||

что то в этом году с дорогами совсем труба стала

Гость||

Гость писал(a):

Было-бы смешно,если-бы не было так печально... Это наш город
У вас, кстати, весь город в говне.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Было-бы смешно,если-бы не было так печально... Это

> наш город

У вас, кстати, весь город в говне.

А у вас?

Гость||

А как обстановка в подшефном районе?

Гость||

На ул.красная два провала

Гость||

Карта провалов за 2022 год уже есть?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В частности, такие явления наблюдаются на улицах Окружной, Свердлова (сейчас их ликвидируют), Красной, Московской, Тамбовской.
Такие явления наблюдаются по всему городу , от Арбеково до Терновки.

Гость||

Гость писал(a):

Карта провалов за 2022 год уже есть?
Зачем , у нас вся местная власть сплошной провал. Пр. Победы и пр. Строителей весь изрыт. На Кулакова снова роют где уже трубы меняли!

Гость||

Антонова 62 тоже провал

Имя: Гость
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