Сетевое издание|18+|Среда|24 апр 2024|20:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В «Дизель-Арене» борта хоккейной коробки заменят за 28,9 млн

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На замену бортов хоккейной коробки в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» на Окружной выделили 28 млн 883 тысячи 200 рублей. Соответствующее постановление председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал 22 апреля.

Деньги из областного бюджета будут направлены региональному министерству физической культуры и спорта, которое должно использовать их по назначению.

В «Дизель-Арене» борта хоккейной коробки заменят за 28,9 млн

Долгожданное открытие «Дизель-Арены», вмещающей 5,5 тысячи зрителей, состоялось более 12 лет назад - в декабре 2011 года. Главным гостем праздника тогда стал президент Российской федерации хоккея Владислав Третьяк.

В «Дизель-Арене» борта хоккейной коробки заменят за 28,9 млн

С тех пор на трибунах комплекса отдыхают не только поклонники хоккейных сражений, но и любители других зрелищных мероприятий (на время концертов ледовую площадку застилают специальными матами).

В «Дизель-Арене» борта хоккейной коробки заменят за 28,9 млн

По оценкам специалистов, «Дизель-Арена» позволяет проводить в Пензе матчи самого высокого уровня.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте