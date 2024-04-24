В «Дизель-Арене» борта хоккейной коробки заменят за 28,9 млн

24.04.2024 | 17:57

На замену бортов хоккейной коробки в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» на Окружной выделили 28 млн 883 тысячи 200 рублей. Соответствующее постановление председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал 22 апреля.

Деньги из областного бюджета будут направлены региональному министерству физической культуры и спорта, которое должно использовать их по назначению.

Долгожданное открытие «Дизель-Арены», вмещающей 5,5 тысячи зрителей, состоялось более 12 лет назад - в декабре 2011 года. Главным гостем праздника тогда стал президент Российской федерации хоккея Владислав Третьяк.

С тех пор на трибунах комплекса отдыхают не только поклонники хоккейных сражений, но и любители других зрелищных мероприятий (на время концертов ледовую площадку застилают специальными матами).

По оценкам специалистов, «Дизель-Арена» позволяет проводить в Пензе матчи самого высокого уровня.