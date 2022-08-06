У пензенских дорожников дошли руки и техника до тротуара на Свердлова

06.08.2022 | 10:49

В Пензе дорожная служба восстанавливает разрушенный асфальт на улице Свердлова.

Горожане многократно возмущались состоянием пешеходной части на четной стороне Свердлова. Так, больше года назад две пензячки одновременно обратились в редакцию с жалобой на развороченный асфальт. Одна из них назвала состояние тротуара «кошмарным».

Однако городские власти не спешили принимать меры к тому, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Ремонт тротуаров был запланирован на 2023 или 2024 год.

Коррективы внесла погода. После ливней, прошедших в июле, куски асфальта вывернуло потоками из земли, бордюры снесло. На месте тротуара образовались глубокие провалы.

«Причиной разрушения дорожной одежды пешеходной зоны стали недавние проливные дожди», - подтвердили в пресс-службе администрации Пензы.

Теперь новый асфальт укладывают на участках от улицы Куйбышева до Калинина и далее вниз в направлении Гоголя.