У пензенских дорожников дошли руки и техника до тротуара на Свердлова

В Пензе дорожная служба восстанавливает разрушенный асфальт на улице Свердлова.
Горожане многократно возмущались состоянием пешеходной части на четной стороне Свердлова. Так, больше года назад две пензячки одновременно обратились в редакцию с жалобой на развороченный асфальт. Одна из них назвала состояние тротуара «кошмарным».
Однако городские власти не спешили принимать меры к тому, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Ремонт тротуаров был запланирован на 2023 или 2024 год.
Коррективы внесла погода. После ливней, прошедших в июле, куски асфальта вывернуло потоками из земли, бордюры снесло. На месте тротуара образовались глубокие провалы.
«Причиной разрушения дорожной одежды пешеходной зоны стали недавние проливные дожди», - подтвердили в пресс-службе администрации Пензы.
Теперь новый асфальт укладывают на участках от улицы Куйбышева до Калинина и далее вниз в направлении Гоголя.
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