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Общество

В Пензе ответили на вопрос о сроках обновления Олимпийской аллеи

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Проект обновления асфальтового покрытия дорожек Олимпийской аллеи в Пензе назвали капиталоемким. Когда именно его воплотят в жизнь, неизвестно.

О том, что асфальт пришел в негодность, на странице администрации города во «ВКонтакте» написал пензенец Вадим Владимирович. «Отремонтируйте дорожки на Олимпийской аллее, невозможно кататься на скейтборде, роликах», - попросил он.

С такой оценкой согласился представитель городской администрации.

«Да, действительно, отдельные участки асфальтового покрытия Олимпийской аллеи требуют ремонта и замены. Специалистами администрации парка Белинского совместно с сотрудниками профильных служб разработан план реновации данной территории, который включает в себя ремонт дорожек и пешеходных троп», - сообщил представитель мэрии.

Вадим Владимирович, в свою очередь, поинтересовался, когда проект будет готов. «Постоянно в эстафетах участвуем, в лыжных забегах, а повышать свои показатели, по сути, и негде», - посетовал он.

На его сообщение отреагировал представитель управления культуры города.

«Сотрудники администрации парка ведут переговоры с рядом инвесторов. Но решение данного вопроса крайне капиталоемко и требует детальной проработки, в связи с чем сроки реализации проекта определить трудно», - пояснил он.

В мае прошлого года пензенцам представили план-схему, как может измениться Олимпийская аллея. Предполагалось, что в зеленой зоне обустроят новые туалеты, точки общепита, тренажерную и волейбольную площадки, столы для настольного тенниса. В планах значились строительство новых парковок, а также замена старого арт-объекта «Олимпийская аллея» на современный.

Идее большинство горожан воспротивилось. В июне администрация Пензы подвела итоги обсуждения перспектив развития аллеи и решила, что в проект включат следующие мероприятия: ремонт существующих дорожек с твердым покрытием, обустройство дополнительных парковочных мест без вырубки зеленых насаждений, установку дополнительных туалетов, новых скамеек, урн, навесов от дождя, модернизацию освещения.

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