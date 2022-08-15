Могилу матери пензячки превратили в место для сбора мусора

15.08.2022 | 09:22

Пензячка, навещавшая могилу матери на Восточном кладбище, увидела там мусорный контейнер.

О ситуации она рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», пояснив, что визит был в воскресенье, 14 августа.

«На ее могиле установили контейнер для мусора. Это ужасное зрелище! Куда народ катится? Это издевательство над памятью родного человека. Это жестоко!» - написала шокированная женщина.

Она добавила, что место захоронения ее матери располагается на первой линии, недалеко от храма.

Судя по присланным пензячкой снимкам, мусорный контейнер и отходы, не попавшие в него, находятся на площадке у могилы. Горожанка рассказала, что ее облагородили, так как там постоянно скапливалась вода.