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Глас народа

Могилу матери пензячки превратили в место для сбора мусора

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Пензячка, навещавшая могилу матери на Восточном кладбище, увидела там мусорный контейнер.

О ситуации она рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», пояснив, что визит был в воскресенье, 14 августа.

«На ее могиле установили контейнер для мусора. Это ужасное зрелище! Куда народ катится? Это издевательство над памятью родного человека. Это жестоко!» - написала шокированная женщина.

Она добавила, что место захоронения ее матери располагается на первой линии, недалеко от храма.

Судя по присланным пензячкой снимкам, мусорный контейнер и отходы, не попавшие в него, находятся на площадке у могилы. Горожанка рассказала, что ее облагородили, так как там постоянно скапливалась вода.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

На Аллее славы Н-Западного кладбища тоже установят мусорные контейнеры таким же образом? Там тоже готовы и облагорожены площадки?

Гость||

Варвары

Гость||

Непонятно. Ни на какой могиле ничего не установили. Об чем вопля?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Приятное подношение от города,

типа цветочного вазона

на память...

Дмитрий Н. Мотовилов||

А ещё немцев, поляков, чухонцев ругаем

за кладбищенский вандализм.

Гость||

Тетенька денежки немерянные отвалила чтоб родные лежали с видом на храм, аж на первой линии. На утри получи- это лицо кладбищенской мафии грязное, беспринципное,наглое. Кто ещё хочет так «упокоится»? Кому крематории поперёк горла?

Гость||

ну не за ограду же поставили. отхватила место на полдороги и ещё возмущается

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> ну не за ограду же поставили. отхватила место на полдороги и ещё

> возмущается

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Это да, на полдороге, как Ефимов своим сортиром на аллее СНТ Добрый путь.

Гость||

Народ, Вы всё нормальные! Место на пол дороги не охватывали, в том то и дело что там была постоянно грязи и вода стояла, просто облагородили. И никто не даёт право так поступать, есть специально отведённые места для контейнеров. Вот у ваших родителей или знакомых, кто пишет гадости, поставить мусор, интересно как среагировали!

Гость||

Обманывают Администрация пишет что порядок наводят!А как глава губернатор новый появился только дорогу проложили и все остальная территория восточного кладбища это хаос и свалка,территория кладбища ни как не регулируется еще и хотели повесить оплату по вывозу и сбору мусора на граждан!Пусть сначала бизнес оплатит!

Гость||

Директор муп спецбюро чем там занимается?

Имя: Гость
Комментарий:

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