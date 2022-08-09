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Глас народа

В Заречном бабушка и внук уничтожили дерево в чужом дворе

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В Заречном могут привлечь к ответственности местную жительницу, по просьбе которой было срублено абрикосовое дерево. Об инциденте сообщил портал «Заречье сегодня».

«На прошлой неделе к дому № 82 на проспекте Мира подошла пожилая женщина и стала собирать абрикосы с деревьев, которых здесь целая аллейка. Жители против этого никогда не выступали - затем они абрикосы и посадили. Незнакомка обобрала нижние ветки, а до верхних, где золотилось еще много плодов, дотянуться не смогла», - пояснили читателям.

Спустя некоторое время женщина позвала мальчика в возрасте около 13 лет (предположительно, внука), и он срубил дерево, после чего она стала собирать плоды с оставшихся веток.

Местные жители рассказали, что абрикосы на аллее были посажены в 1994 году. Выросли они не из саженцев, а из косточек. Горожане часто здесь гуляют, фотографируются на фоне усыпанных цветами ветвей, лакомятся фруктами.

Теперь от дерева остался только пенек, рядом валяются обломанные ветки и обрубки ствола. Если женщину, виновную в рубке, найдут, ей грозит административная ответственность.

«Если дерево срублено на дворовой территории, жильцы должны на общем собрании составить заявление, подписать его и отнести в полицию. В этом случае будет возбуждено дело по статье 8.28 КОАП РФ «Незаконная вырубка без разрешения собственников», - уточнил специалист по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергей Яшкин.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

позвала мальчика в возрасте около 13 лет (предположительно, внука), и он срубил дерево,
Если он в 13 лет такой дебил дебилом то это на всю жизнь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Заречном бабушка и внук уничтожили дерево в чужом дворе
Семейка выродков.

Гость||

Страсти господне!

Имя: Гость
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