Деталь тренажера на Олимпийской аллее упала на голову ребенку

Горожанка в Telegram-канале «Пенза Новости» подняла тему безопасности тренажеров на Олимпийской аллее. По словам женщины, от них отваливаются детали.
Одна (весом около 5 кг) упала на голову ее дочери.
«Там стоят древние тренажеры! Ребенок только сел, толкнул его, и тут огромная деталь отлетела дочке на голову!» - сообщила пензячка.
Она добавила, что стояла рядом, зная из объявления у спортивной площадки: дети должны заниматься под присмотром взрослых.
«Но тут не сделаешь ничего, потому что я даже не успела среагировать. Также это могло упасть на голову и взрослого! Кто должен следить за состоянием этих тренажеров?» - задала вопрос женщина.
Она отметила, что от серьезной травмы ребенка уберегло только чудо.
Видео t.me/penza_novosti.
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