Деталь тренажера на Олимпийской аллее упала на голову ребенку

07.08.2022 | 11:17

Горожанка в Telegram-канале «Пенза Новости» подняла тему безопасности тренажеров на Олимпийской аллее. По словам женщины, от них отваливаются детали.

Одна (весом около 5 кг) упала на голову ее дочери.

«Там стоят древние тренажеры! Ребенок только сел, толкнул его, и тут огромная деталь отлетела дочке на голову!» - сообщила пензячка.

Она добавила, что стояла рядом, зная из объявления у спортивной площадки: дети должны заниматься под присмотром взрослых.

«Но тут не сделаешь ничего, потому что я даже не успела среагировать. Также это могло упасть на голову и взрослого! Кто должен следить за состоянием этих тренажеров?» - задала вопрос женщина.

Она отметила, что от серьезной травмы ребенка уберегло только чудо.

Видео t.me/penza_novosti.