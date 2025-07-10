Из жизни

В Сердобске девушку без гражданства хотели выдать замуж за подростка

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В Пензенской области удалось решить проблему 17-летней девушки из Ставропольского края, которую привезли в регион ради бракосочетания. Историю рассказала уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова.

«Мать давно исчезла из ее жизни, а отец не был вписан в свидетельство о рождении. Была оформлена опека на бабушку. А после смерти бабушки девочка почти 7 лет жила без опеки якобы у родственников», - пояснила детский омбудсмен.

По договоренности с одним из таких родственников семья из Сердобска привезла девушку в Пензенскую область, чтобы женить на ней своего 16-летнего сына.

«Но потенциальная невеста оказалась без паспорта, без гражданства. Органы опеки Сердобского района «быстро решили проблему», поместив ее в центр реабилитации в Кичкилейке. А руководство центра, в свою очередь, обратилось за помощью в аппарат уполномоченного по правам ребенка», - рассказала Елена Столярова.

По ее словам, удалось найти биологического отца девушки. Ему помогли установить отцовство и получить свидетельство о статусе. Девушке же выдали свидетельство о рождении, куда вписали отца. Теперь она сможет получить паспорт гражданина РФ.

«И самое важное: в Кичкилейку приехал отец, забрал свою дочь и увез в Ставропольский край.

Искренние слова благодарности аппарату уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае за оперативное решение проблемы», - заключила омбудсмен.

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