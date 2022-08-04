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Глас народа

В Пензе пса посадили на цепь и оставили без воды и еды

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В пензенском микрорайоне Шуист собаку приковали цепью к крыльцу чужого дома и бросили без воды и еды.

Об этом в четверг, 4 августа, порталу «ПензаИнформ» сообщила подписчица. Она уточнила: инцидент произошел на улице Дружбы. В подтверждение своих слов читательница прислала видео, на котором молодой энергичный пес, похожий на американского стаффордширского терьера, пытается освободиться от металлической цепи с крупными звеньями.

«Мама утром пошла на работу и увидела это чудо. А жильцы дома сказали, что собака была уже вечером», - рассказала девушка.

По ее словам, в приют животное не берут из-за нехватки мест.

«Пес сейчас там, мы его накормили и напоили. Вечером должны взять на передержку», - завершила горожанка рассказ. Позже она разместила еще одно объявление, в котором поблагодарила за поддержку и сообщила, что собаку забрали.

Это не первый случай, когда в Пензенской области животные оказываются в беспомощном положении. В ноябре 2021 года в Бессоновке собаку, выпущенную на самовыгул, привязали проводом к столбу, она просидела так всю ночь без воды и пищи.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

собаке собачью смерть

Гость||

Найти хозяина и поменять с псом местами

Гость||

А на свалке типо городской приют там не тоже самое?Собаки там воют не перестают что там с ними делают?Активисты все забыли проблему?

Гость||

ненавижу собак

Гость||

А я тебя ненавижу

Гость||

Гость писал(а): собаке собачью смерть

Это ты про себя сейчас.

Гость||

А Д.Н Мотовилов люто ненавидит вас обоих писарчуков!

Имя: Гость
Комментарий:

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