В Пензе пса посадили на цепь и оставили без воды и еды

04.08.2022 | 13:59

В пензенском микрорайоне Шуист собаку приковали цепью к крыльцу чужого дома и бросили без воды и еды.

Об этом в четверг, 4 августа, порталу «ПензаИнформ» сообщила подписчица. Она уточнила: инцидент произошел на улице Дружбы. В подтверждение своих слов читательница прислала видео, на котором молодой энергичный пес, похожий на американского стаффордширского терьера, пытается освободиться от металлической цепи с крупными звеньями.

«Мама утром пошла на работу и увидела это чудо. А жильцы дома сказали, что собака была уже вечером», - рассказала девушка.

По ее словам, в приют животное не берут из-за нехватки мест.

«Пес сейчас там, мы его накормили и напоили. Вечером должны взять на передержку», - завершила горожанка рассказ. Позже она разместила еще одно объявление, в котором поблагодарила за поддержку и сообщила, что собаку забрали.

Это не первый случай, когда в Пензенской области животные оказываются в беспомощном положении. В ноябре 2021 года в Бессоновке собаку, выпущенную на самовыгул, привязали проводом к столбу, она просидела так всю ночь без воды и пищи.