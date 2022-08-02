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Глас народа

В Кузнецке девочка едва не попала в ДТП, перебегая дорогу

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Кузнечане в паблике города в соцсети «ВКонтакте» обсуждают видео с девочкой, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

Кадры были сделаны на Минской улице в понедельник, 1 августа, в 12:06.

Девочка выбежала на проезжую часть, не видя двигавшегося по ней автомобиля. Вероятно, обзор ей, как и водителю машины, под колеса которой она могла угодить, загораживал фургон.

Автомобилист двигался на небольшой скорости и вовремя нажал на тормоза.

«Господа, научите детей переходить дорогу!» - обратился к горожанам водитель.

В комментариях кузнечане пожаловались, что большинство граждан, как автомобилисты, так и пешеходы, пренебрегают правилами дорожного движения.

«Взрослые сами-то чаще детей так поступают. Чему они научат? От силы процентов 15-20 переходят дорогу где положено!», «У нас в городе и пешеходы, и водители ПДД очень редко соблюдают. Это вообще как-то общепринятая норма. Я бы сказал, это впитывается с молоком матери. Поскольку население любого возраста ходит там, где хочет, и ездит там, где хочет... Когда приезжают в наш город друзья с других регионов, очень боятся здесь ездить по дорогам. Говорят, мало того что у вас дорог нет, так еще и непонятно, кто куда едет и идет», - высказались комментаторы.

В Пензе похожий случай произошел в начале июля на дороге в частном секторе. Ребенок на велосипеде вылетел на проезжую часть перед двигавшимся автомобилем. Тогда от ДТП уберегла случайность: водитель заранее притормозил, увидев брошенную на проезжей части покрышку.

Видео vk.com/podslushanokuzneck.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Научите не только правильно дорогу переходить, но и не материться, уважать старших, уступать место в общественном транспорте и вообще вести себя по человечески.

Гость||

Сейчас набегут умники,у которых администрация виновата во всем.

Гость||

Так у вас вроде и дорог нет?

Гость||

Всё идёт из семьи...

Гость||

Гость писал(a):

уважать старших, уступать место в общественном транспорте
иди ка ты бабуля на х.. много хочешь, а не заслужила ты этого

Имя: Гость
Комментарий:

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