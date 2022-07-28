Недоступная среда: здания в Пензе назвали неудобными для инвалидов

28.07.2022 | 08:44

Жительница Пензы указала на недоступность большинства городских объектов для маломобильных групп населения. Женщина опубликовала жалобу на состояние пандусов во «ВКонтакте», под постом о строительстве ледового катка в Дальнем Арбекове.

«Было бы хорошо, если бы сразу сделали грамотно доступную среду для всех и инвалидов-спортсменов особенно. Чтобы не переделывать потом пандусы, на которые мы не можем заехать на коляске», - обратилась женщина к представителям власти.

На просьбу уточнить, какие пандусы она считает проблемными, пензячка сообщила: практически все.

«Почти все объекты в городе недоступны. Те пандусы, что сделаны, требуют доработки, или (надо) переделывать их полностью. И тенденция есть в Пензе, что даже новые объекты не соответствуют нормам и требованиям (что касается доступности их для маломобильных групп населения). Мы много объектов исследовали уже и продолжаем», - добавила интернет-пользовательница.

Кроме того, она подняла вопрос инклюзивного туризма и поделилась мнением, что в этой сфере «все не очень хорошо».

Только за первые шесть месяцев 2022 года жители Пензенской области 185 раз пожаловались в региональное управления Роспотребнадзора на отсутствие пандусов в магазинах и других объектах.

Однако, по словам представителей ведомства, обращения были направлены не по адресу. Пензенцев попросили жаловаться в прокуратуру.