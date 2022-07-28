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Глас народа

Недоступная среда: здания в Пензе назвали неудобными для инвалидов

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Жительница Пензы указала на недоступность большинства городских объектов для маломобильных групп населения. Женщина опубликовала жалобу на состояние пандусов во «ВКонтакте», под постом о строительстве ледового катка в Дальнем Арбекове.

«Было бы хорошо, если бы сразу сделали грамотно доступную среду для всех и инвалидов-спортсменов особенно. Чтобы не переделывать потом пандусы, на которые мы не можем заехать на коляске», - обратилась женщина к представителям власти.

На просьбу уточнить, какие пандусы она считает проблемными, пензячка сообщила: практически все.

«Почти все объекты в городе недоступны. Те пандусы, что сделаны, требуют доработки, или (надо) переделывать их полностью. И тенденция есть в Пензе, что даже новые объекты не соответствуют нормам и требованиям (что касается доступности их для маломобильных групп населения). Мы много объектов исследовали уже и продолжаем», - добавила интернет-пользовательница.

Кроме того, она подняла вопрос инклюзивного туризма и поделилась мнением, что в этой сфере «все не очень хорошо».

Только за первые шесть месяцев 2022 года жители Пензенской области 185 раз пожаловались в региональное управления Роспотребнадзора на отсутствие пандусов в магазинах и других объектах.

Однако, по словам представителей ведомства, обращения были направлены не по адресу. Пензенцев попросили жаловаться в прокуратуру.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Город - для чиновников! А не то, что вы там себе придумали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

жители Пензенской области 185 раз пожаловались в региональное управления Роспотребнадзора на отсутствие пандусов в магазинах и других объектах.

Однако, по словам представителей ведомства, обращения были направлены не по адресу.

Ведомств тьма и все сваливают дела друг на друга. В итоге никто ничего не делает. Права потребителей нарушены? Значит - в Роспотребнадзор.

Гость||

Попробуйте заехать в Октябрьский суд,на Леонова,21 на инвалидной коляске! Спасибо Балюкову, который Владимир Иванович.

Имя: Гость
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