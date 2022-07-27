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Глас народа

В Пензе собаки «открутили» номера у машины и устроили танцы на капоте

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Жители пензенского микрорайона ГПЗ давно жалуются на бродячих собак. Очередное происшествие с их участием случилось ночью 24 июля, в промежутке между 1:00 и 1:30.

На этот раз четвероногие напали не на человека, их целью стал припаркованный во дворе на улице Антонова автомобиль.

Орудовали трое. Все они попали в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на входе в подъезд. Два пса долго крутились около капота легковушки, третий, как положено, наблюдал за обстановкой. Вскоре регистрационный номер машины оказался поврежден и повис на одном креплении.

«Дальше были танцы на капоте», - рассказал горожанин, выложивший запись в чат «ГПЗ-Онлайн» в Telegram.

«Вот кто номера ворует и колпачки», «Во дают!», «Проверить надо автомобиль. Запах чего собаки почуяли?», «Наверное, кошка залезла», «Куражились минут 15 в общей сложности», - высказались другие участники чата.

Видео Влада Якупова, t.me/gpzonline.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Вот и дикие буртасы себя точно также ведут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Два пса долго крутились около капота легковушки, третий, как положено, наблюдал за обстановкой.
Круто!

Гость||

Белозерцева в пса превратил всевышний

Гость||

Гость писал(a):

Вот и дикие буртасы себя точно также ведут.
а ты случайно не глупомордый?

Имя: Гость
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