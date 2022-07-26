Зареченцы задумались, как выгнать подростков из фонтана

26.07.2022 | 08:20

В Заречном купающиеся в фонтане подростки привлекли внимание взрослых. Пост с видео опубликовали в местном телеграм-канале вечером в понедельник, 25 августа.

«В фонтане купаются, как будто мало два пруда или дома воды нет. Когда уже поставят таблички, что запрещено», - поделился негодованием автор.

«Таблички не спасут. Спасет только воспитание», - отметила в комментариях одна зареченка. «Рядом с фонтаном есть надпись, что купание там запрещено. Только кого они останавливают?» - пояснила другая.

Четвертая выступила с альтернативным предложением: «Давно открытый бассейн в городе пора сделать, был же когда-то в парке».

Еще один интернет-пользователь рассказал, что охранник соседнего ДК неоднократно просил подростков уйти из фонтана. Они на время прятались в кустах, а затем возвращались.

В этом сезоне жителям Заречного разрешили плавать только в одном водоеме - в зоне отдыха «Лесная». Согласно исследованиям специалистов, он соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. О пруде в зоне отдыха «Солнечная» этого сказать нельзя, так что купаться в нем нельзя.

В жаркие дни в пляж превращается и Фонтанная площадь в Пензе. И если струи воды, бьющие из-под земли, как раз предназначены для того, чтобы освежиться, основное гидротехническое сооружение использовать в качестве бассейна нельзя. Несмотря на запрещающие таблички, юные жители областного центра постоянно ныряют в фонтан. С нарушителями проводят профилактические беседы.

Отреагируют ли на жалобу о купании в фонтане зареченские чиновники и правоохранители, пока неизвестно.