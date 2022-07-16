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Глас народа

В Заречном стая собак растерзала кошку на глазах у горожанки

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В субботу, 16 июля, в телеграм-канале «Заречный в теме» появилась видеозапись нападения бродячих собак на кошку.

Горожанка запечатлела, как не менее пяти собак преследуют кошку, а затем две из них утаскивают извивающееся животное за задние лапы.

«Почти 4 часа утра, под окном стая собак. Начала снимать видео просто потому, что думала, что они «переговариваются» с соседской собакой, а они поймали кошку и разорвали ее. С проблемой так ничего и не сделали!» - написала зареченка.

Видео вызвало множество эмоциональных откликов. Один из комментаторов спросил автора, почему она не вмешалась: «Обычно в таких случаях на собак выливают таз воды или бросают яблоко. Они бы отвлеклись, а кошка могла бы убежать». Однако ему возразили: «Машины внизу видели? Идите потом с автовладельцами объясняйтесь».

В 2022 году в Заречном должно быть отловлено 22 бродячие собаки. На 11 июля отловлено 7. Причем четырех из них, ранее прошедших курс временной передержки и выпущенных в среду обитания, вновь поместили в вольеры из-за агрессивного поведения - они напали на людей на улице Любовина.

Видео - t.me/zar_info58.

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Гость||

На все воля иеговы

Гость||

Когда растерзают ребёнка В Пензе,тогда депутаты примут закон об эвтаназии отловленных и невостребованных и в течении 10 дней собак,как приняли закон депутаты Якутска после смерти ребёнка...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

Когда растерзают ребёнка В Пензе, тогда депутаты примут закон

об эвтаназии отловленных и невостребованных и в течении

10 дней собак, как приняли закон депутаты Якутска

после смерти ребёнка...

---------------------------------------------

Такой закон нужен для применения к отловленным

и невостребованным депутатам.

Гость||

На днях меду Фурманова и 8 Марта собаки тоже разорвали кошку,а одна из псин жрала её. Жители Бугровки и Цыганской выпускают своих псин на помоечный откорм постоянно.

Гость||

Зоофилам псин жалко, а детей не жалко

Гость||

Кошки закончатся - начнутся дети, дети закончатся - очередь взрослых. Может тогда чесаться начнут власти.

Гость||

Это нападение - показатель агрессивного поведения собак! Сколько должно быть жертв, чтобы законодатели задумались о принятии нужных законов?

Имя: Гость
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