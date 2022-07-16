В Заречном стая собак растерзала кошку на глазах у горожанки

16.07.2022 | 10:25

В субботу, 16 июля, в телеграм-канале «Заречный в теме» появилась видеозапись нападения бродячих собак на кошку.

Горожанка запечатлела, как не менее пяти собак преследуют кошку, а затем две из них утаскивают извивающееся животное за задние лапы.

«Почти 4 часа утра, под окном стая собак. Начала снимать видео просто потому, что думала, что они «переговариваются» с соседской собакой, а они поймали кошку и разорвали ее. С проблемой так ничего и не сделали!» - написала зареченка.

Видео вызвало множество эмоциональных откликов. Один из комментаторов спросил автора, почему она не вмешалась: «Обычно в таких случаях на собак выливают таз воды или бросают яблоко. Они бы отвлеклись, а кошка могла бы убежать». Однако ему возразили: «Машины внизу видели? Идите потом с автовладельцами объясняйтесь».

В 2022 году в Заречном должно быть отловлено 22 бродячие собаки. На 11 июля отловлено 7. Причем четырех из них, ранее прошедших курс временной передержки и выпущенных в среду обитания, вновь поместили в вольеры из-за агрессивного поведения - они напали на людей на улице Любовина.

Видео - t.me/zar_info58.