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Глас народа

С чемоданом по проезжей части: тротуар у Пензы-I нуждается в ремонте

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Жительница Пензы обратила внимание на плачевное состояние путей для пешеходов в районе станции вокзала Пенза-I. Она оставила свой вопрос на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«На Пензе-I планируют в этом году класть асфальтное покрытие и ремонт тротуара? С чемоданом пройти на вокзал невозможно, приходится идти по проезжей части! Встречаем беженцев и показываем им, как из одной разрухи их привозят в другую! Не стыдно за наш город?!» - возмутилась пензячка.

Представители городской администрации заверили, что аварийные разрушения на Привокзальной площади уже устранены.

«К сожалению, не могу сейчас сделать фото, в каком состоянии находится асфальтное покрытие и тротуар! В следующий раз, встречая кого-то или провожая, обратите внимание на дорогу и особенно на тротуар!» - попросила горожанка.

Сотрудники администрации сообщили, что городское управление ЖКХ направило заявку на проведение работ по ремонту асфальтового покрытия и тротуара.

«О сроках проведения вы можете уточнить в муниципальном бюджетном учреждении «Пензавтодор», телефон 57-49-95», - добавили в мэрии.

Пензячка осталась недовольна ответом, посчитав его очередной отпиской.

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Гость||

Срочно сменить бордюры с летних на зимние !!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представители городской администрации заверили, что аварийные разрушения на Привокзальной площади уже устранены.
Чо тетка не угомонится? Ей же ответили русским языком! Не иначе она иноагент и требует внимания компетентных органов!

Гость||

Ехайте в Саратов и посмотрите.

Гость||

Может проще глупомордым толстопятам ОБЪЯСНИТЬ и ничего не делать?

Имя: Гость
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