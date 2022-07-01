С чемоданом по проезжей части: тротуар у Пензы-I нуждается в ремонте

01.07.2022 | 08:27

Жительница Пензы обратила внимание на плачевное состояние путей для пешеходов в районе станции вокзала Пенза-I. Она оставила свой вопрос на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«На Пензе-I планируют в этом году класть асфальтное покрытие и ремонт тротуара? С чемоданом пройти на вокзал невозможно, приходится идти по проезжей части! Встречаем беженцев и показываем им, как из одной разрухи их привозят в другую! Не стыдно за наш город?!» - возмутилась пензячка.

Представители городской администрации заверили, что аварийные разрушения на Привокзальной площади уже устранены.

«К сожалению, не могу сейчас сделать фото, в каком состоянии находится асфальтное покрытие и тротуар! В следующий раз, встречая кого-то или провожая, обратите внимание на дорогу и особенно на тротуар!» - попросила горожанка.

Сотрудники администрации сообщили, что городское управление ЖКХ направило заявку на проведение работ по ремонту асфальтового покрытия и тротуара.

«О сроках проведения вы можете уточнить в муниципальном бюджетном учреждении «Пензавтодор», телефон 57-49-95», - добавили в мэрии.

Пензячка осталась недовольна ответом, посчитав его очередной отпиской.