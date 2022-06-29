В Пензенской области полиция занялась жалобами на визг пил

29.06.2022 | 12:03

На странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» появилось обращение от жительницы районного центра.

«Каждый день жители большей части Никольска вынуждены слушать визг пил на пилораме в черте города. Ладно днем, но это происходит КАЖДУЮ НОЧЬ. У многих дети, многие хотят спать по ночам после рабочего дня. Спасения никакого. Измучились уже! В прошлом году такого беспредела не было. Даже окно на ночь не откроешь, этот звук режет по ушам», - написала горожанка.

Ответ пришел со страницы правительства региона.

«Материал по проблеме, связанной с шумом в ночное время в промышленной зоне города Никольска, находится в органах полиции. Специалистами администрации Никольского района проводится работа по подготовке материала для направления в службу Роспотребнадзора с целью проведения экспертизы уровня шума», - говорится в нем.

Никольчанку заверили: после завершения подготовительной работы «будет принято решение о проведении мер по сложившейся ситуации».

Также горожанам порекомендовали обращаться к ведущему специалисту администрации Никольского района по телефону 8 (84165) 4-06-77.