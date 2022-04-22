Пензячка возмутилась из-за радикального кронирования тополей

22.04.2022 | 17:20

Жительница Пензы усомнилась в целесообразности радикальной обрезки деревьев в центре города. Она опубликовала фотографии, сделанные на улице Кирова, на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Разве это красиво? Что ж вы делаете с городом?» - возмутилась интернет-пользовательница.

На выложенных кадрах - стволы деревьев, подвергшихся традиционной процедуре весеннего кронирования. Они выглядят как столбы высотой несколько метров, вбитые вдоль проезжей части.

Радикальный подход к обрезке деревьев в последние годы практикуют во многих регионах России, и это часто вызывает негативную оценку со стороны местных жителей.

Существуют документы, которыми регламентируется проведение работ. В соответствии с ними выполняется санитарная (в таком случае удаляются старые, больные и засохшие ветви), формовочная (для сохранения высоты и формы кроны) или омолаживающая обрезка (она допускает укорачивание дерева до начала живой кроны). Последний вид кронирования проводят, если ветви мешают транспорту, электропроводам или пешеходам, не дают свету проникать в квартиры.

В случае с тополями обрезка необходима еще и для того, чтобы уменьшить количество пуха, доставляющего неудобства аллергикам и астматикам.

В прошлом году пензенцы отметили, что пуха в городе стало меньше. Тополя начали чаще обрезать, а сажать совсем перестали. Однако иногда излишнее рвение при кронировании вредит деревьям. Так, в 2018 году на улице Аустрина засохли шесть обрезанных тополей.

Фото Виктории Малашенко, vk.com