Пензенцы заметили уменьшение количества тополиного пуха в городе

02.06.2021 | 18:11

Пензенцы говорят, что реже страдают от тополиного пуха. В июне 2021-го белых пушинок в городе стало ощутимо меньше.

Тополя начали чаще обрезать, а сажать в последние годы совсем перестали. В областном центре в моде другие породы - каштаны, липы, ели и березы. Нынешней весной на улицах их появилось еще 950 штук.

И все же «тополиные» микрорайоны в Пензе остались. Например, на улицах Толстого и Пролетарской зеленые великаны уже в пуху.

«Мне, например, они здесь не мешают. Пух, конечно, никому не приятен, но зелень вырубать? Сейчас везде по городу говорят, чтобы не вырубали», - отметила горожанка.

«Мешает. Аллергия на старости», - пожаловалась пенсионерка.

По словам врачей, тополиный пух сам по себе аллергеном не является - он просто агент, переносящий пыльцу растений и споры грибов, которые и становятся причиной покраснения глаз и чихания людей.

А вот пользы от тополей подчас гораздо больше, чем от других пород. Не случайно в советское время преимущественно их выбирали для озеленения городов.

«Они обладают очень быстрым ростом, формируют массивную крону - источник кислорода и утилизатор углекислого газа», - подчеркнула доктор сельскохозяйственных наук Галина Карпова.

Если нет сил и желания жить рядом с тополями, можно попробовать от них избавиться. Но, скорее всего, навстречу пойдут, только если дерево старое и аварийное.

«Механизм обращения - через Управление ЖКХ г. Пензы. На сегодняшний день заявки принимают по опиловке, омоложению, кронированию деревьев. Они нам дают заявку на обследование, мы делаем заключение и уже проводим какой-то вид работ», - пояснил директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Андрей Денискин.

Пора тополиного пуха в Пензе только началась. В ближайшее время его должно стать намного больше, а пока для появления пушистого «ковра» на улице слишком прохладно.