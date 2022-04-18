На проспекте Строителей пешеходную дорожку не видно из-за грязи

18.04.2022 | 15:31

В понедельник, 18 апреля, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Пензы Анастасия Д., которая попросила осветить проблему жителей Арбекова.

«За магазином «Магнит» (по адресу: проспект Строителей, 63) проходит пешеходная хорошая, асфальтированная дорожка к домам № 59, 57, 55. Поскольку в старых районах не предусмотрено достаточное количество парковочных мест, местные жители паркуют свои авто на газоне вдоль этой дорожки!

Припаркованные автомобили никому не мешают, проблема в том, что с весны и до зимы во время схождения снега или дождей чернозем размывает и все эти машины развозят грязь по пешеходным маршрутам. Как минимум, неприятно ходить по такой дороге!» - написала женщина.

На присланных ею фотографиях видно, что дорожка периодически сливается с грунтом, представляя с ним одно целое.

Анастасия надеется, что на проблему обратит внимание районная или городская администрация.