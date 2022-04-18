Сетевое издание|18+|Понедельник|18 апр 2022|16:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

На проспекте Строителей пешеходную дорожку не видно из-за грязи

Печать
Telegram

В понедельник, 18 апреля, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Пензы Анастасия Д., которая попросила осветить проблему жителей Арбекова.

«За магазином «Магнит» (по адресу: проспект Строителей, 63) проходит пешеходная хорошая, асфальтированная дорожка к домам № 59, 57, 55. Поскольку в старых районах не предусмотрено достаточное количество парковочных мест, местные жители паркуют свои авто на газоне вдоль этой дорожки!

Припаркованные автомобили никому не мешают, проблема в том, что с весны и до зимы во время схождения снега или дождей чернозем размывает и все эти машины развозят грязь по пешеходным маршрутам. Как минимум, неприятно ходить по такой дороге!» - написала женщина.

На присланных ею фотографиях видно, что дорожка периодически сливается с грунтом, представляя с ним одно целое.

Анастасия надеется, что на проблему обратит внимание районная или городская администрация.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А чем вам администрация поможет? Заасфальтировать газон, так нельзя по СанПину, или заставить дворника мыть тротуар шваброй?

Гость||

Не видно? НО ОНА ЕСТЬ!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте