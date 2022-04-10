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Глас народа

Пензячка: Наши дети привыкают видеть вокруг грязь и убогость

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В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра, которую беспокоит облик Пензы, создаваемый в том числе нерадивыми гражданами.

«Мой ребенок учится в гимназии № 1 на улице Красной. И его дорога к школе выглядит вот так. Мы с детства приучаем наших пензенских детей к такой картинке. Они в результате считают ее нормальной, перестают замечать убогое, грязное, неблагоустроенное. Замкнутый круг», - написала женщина.

На ее снимках - разрушенная облицовка парапетов и фундаментов, изрисованный указатель культурно-исторического маршрута, испещренный каракулями остановочный павильон на Красной.

«А ведь на 11 канале был сюжет про эту остановку. Сподвигло ли это администрацию района, коммунальщиков на телодвижения? Нет, потому что они тоже привыкли так жить, им, видимо, нормально», - заключила горожанка.

В сюжете говорилось о том, что павильон на остановке «Гимназия № 1» нуждается в серьезном ремонте. Его изуродовали хулиганы, которые вышибли антивандальные пластины.

Ранее жителя Пензы возмутила неряшливость центра города. Мужчина сфотографировал вывороченные из земли кирпичи брусчатки рядом с люком, ржавую емкость, служащую для сбора мусора, полусорванные афиши и объявления.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А кто разрисовал, эту остановку, наверно дети, живущие в Терновке или ахунах, почему исправлять всё это должны коммунальщики? Вот заставить детей, учащихся в 1 гимназии, всё это оттереть, отмыть, в следующий раз не будут рисовать.

Гость||

Биологический принцип обратной связи не работает: иерархическая система есть, но она не знает, что ее функционирование эффективно лишь в случае, если есть рецепторы, ПРИНИМАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ от "мишеней" (в данном случае - обычные граждане-обыватели).

Гость||

12:04 - А если по-русски?

Гость||

какая власть, такой и город...

Гость||

Гость писал(a):

Вот заставить детей, учащихся в 1 гимназии, всё это оттереть, отмыть, в следующий раз не будут рисовать
Вы реально думаете, что рисуют и уродуют дети, учащиеся гимназии?! это не тот уровень! И не то социальное положение! Шпана, которая мотается беспризорно и безнадзорно!

Гость||

времена республики шкид не за горами

Имя: Гость
Комментарий:

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