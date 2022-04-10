Пензячка: Наши дети привыкают видеть вокруг грязь и убогость

10.04.2022 | 11:36

В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра, которую беспокоит облик Пензы, создаваемый в том числе нерадивыми гражданами.

«Мой ребенок учится в гимназии № 1 на улице Красной. И его дорога к школе выглядит вот так. Мы с детства приучаем наших пензенских детей к такой картинке. Они в результате считают ее нормальной, перестают замечать убогое, грязное, неблагоустроенное. Замкнутый круг», - написала женщина.

На ее снимках - разрушенная облицовка парапетов и фундаментов, изрисованный указатель культурно-исторического маршрута, испещренный каракулями остановочный павильон на Красной.

«А ведь на 11 канале был сюжет про эту остановку. Сподвигло ли это администрацию района, коммунальщиков на телодвижения? Нет, потому что они тоже привыкли так жить, им, видимо, нормально», - заключила горожанка.

В сюжете говорилось о том, что павильон на остановке «Гимназия № 1» нуждается в серьезном ремонте. Его изуродовали хулиганы, которые вышибли антивандальные пластины.

Ранее жителя Пензы возмутила неряшливость центра города. Мужчина сфотографировал вывороченные из земли кирпичи брусчатки рядом с люком, ржавую емкость, служащую для сбора мусора, полусорванные афиши и объявления.