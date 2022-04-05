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Глас народа

Пензенец показал превратившееся в озеро футбольное поле

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В Дальнем Арбекове появилось озеро. По словам местных жителей, не впервые.

«Отличное озерцо у нас образуется каждую весну вместо футбольного поля 76-й школы. В этом году на нем даже две утки появились!» - рассказал пензенец по имени Юрий, поделившийся живописным снимком со своими подписчиками во «ВКонтакте».

На фото, сделанном вечером в воскресенье, 3 апреля, видно, что талая вода залила территорию в несколько десятков квадратных метров на Лядова, 50.

«Озеро оказалось довольно глубоким. Буквально десять шагов вглубь, и уже воды - под самый верх резиновых сапог (детских. - Прим. ред.)», - уточнил Юрий.

Свой «водоем» есть и у жителей улицы Чапаева, напротив дома № 73. «Замечательное болото - это после каждого дождя. Как только дождь, у нас все машины топятся», - рассказала местная пенсионерка.

Источник: vk.com/skarlat_trener.

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Гость||

Зачем нам это знать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Дальнем АрбековЕ появилось озеро. По словам местных жителей, не впервые.
"В Дальнем АрбековО"

Гость||

"на этом месте было огромное глубокое гнилое болото? На всю территорию школы и даже больше"

Гость||

Ну вот, чуть-чуть поглубже сделать - и на курорты летом можно не ездить. Импортозамещение))

Имя: Гость
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