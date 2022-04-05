Пензенец показал превратившееся в озеро футбольное поле

В Дальнем Арбекове появилось озеро. По словам местных жителей, не впервые.
«Отличное озерцо у нас образуется каждую весну вместо футбольного поля 76-й школы. В этом году на нем даже две утки появились!» - рассказал пензенец по имени Юрий, поделившийся живописным снимком со своими подписчиками во «ВКонтакте».
На фото, сделанном вечером в воскресенье, 3 апреля, видно, что талая вода залила территорию в несколько десятков квадратных метров на Лядова, 50.
«Озеро оказалось довольно глубоким. Буквально десять шагов вглубь, и уже воды - под самый верх резиновых сапог (детских. - Прим. ред.)», - уточнил Юрий.
Свой «водоем» есть и у жителей улицы Чапаева, напротив дома № 73. «Замечательное болото - это после каждого дождя. Как только дождь, у нас все машины топятся», - рассказала местная пенсионерка.
Источник: vk.com/skarlat_trener.
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