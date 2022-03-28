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Из жизни

На улице Чапаева жители круглый год испытывают трудности с дорогой

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Счастья полные штаны! Ребятам на улице Чапаева сплошное раздолье: пока родители не видят, можно и глубину измерить, и попытаться нащупать дно руками. Большой водоем образовался напротив дома № 73 и растекся дальше. Автомобилисты с опаской едут по искусственному озеру.

Местные жители говорят, что подобную картину наблюдают не первый год. В микрорайоне, построенном для переселенцев из ветхого жилья, люди столкнулись с проблемой плохой дороги практически сразу, как только переехали на Шуист.

«Мне кажется, во все инстанции обращались. А воз и ныне там. Зимой я писала - дорогу почистили, и все на этом», - сообщила местная жительница.

«Замечательное болото, это после каждого дождя. Как только дождь, у нас все машины топятся», - отметила пенсионерка.

Мучаются люди на участке в любое время года.

«Ужас! Здесь ни летом ни зимой не проехать», - рассказал мужчина.

«Бывает до бордюра - и мамочки с колясками не могут ходить. Это очень неудобно», - подчеркнула девушка.

В чем причина, мнения жителей разошлись. Либо это отсутствие ливневки, либо особенности местности - она болотистая.

Кстати, не все рискуют подвеской, некоторые выезжают на тротуар, нарушая правила дорожного движения. От таких маневров на газоне остаются колеи с характерным отпечатком протектора.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Говорите "спасибо" беглецу-дагестанцу Агамага за ваше счастливое житие-бытие!

Гость||

Я в воду глядел.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Счастья полные штаны!
Счастливые трусов не носят.

Гость||

А я с писарями испытываю трудности круглый год, и что?

Имя: Гость
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