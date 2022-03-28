На улице Чапаева жители круглый год испытывают трудности с дорогой

28.03.2022 | 21:14

Счастья полные штаны! Ребятам на улице Чапаева сплошное раздолье: пока родители не видят, можно и глубину измерить, и попытаться нащупать дно руками. Большой водоем образовался напротив дома № 73 и растекся дальше. Автомобилисты с опаской едут по искусственному озеру.

Местные жители говорят, что подобную картину наблюдают не первый год. В микрорайоне, построенном для переселенцев из ветхого жилья, люди столкнулись с проблемой плохой дороги практически сразу, как только переехали на Шуист.

«Мне кажется, во все инстанции обращались. А воз и ныне там. Зимой я писала - дорогу почистили, и все на этом», - сообщила местная жительница.

«Замечательное болото, это после каждого дождя. Как только дождь, у нас все машины топятся», - отметила пенсионерка.

Мучаются люди на участке в любое время года.

«Ужас! Здесь ни летом ни зимой не проехать», - рассказал мужчина.

«Бывает до бордюра - и мамочки с колясками не могут ходить. Это очень неудобно», - подчеркнула девушка.

В чем причина, мнения жителей разошлись. Либо это отсутствие ливневки, либо особенности местности - она болотистая.

Кстати, не все рискуют подвеской, некоторые выезжают на тротуар, нарушая правила дорожного движения. От таких маневров на газоне остаются колеи с характерным отпечатком протектора.