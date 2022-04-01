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Глас народа

Житель региона заявил о проблемах с записью ребенка в первый класс

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В пятницу, 1 апреля, в рубрику «Глас народа» поступило сообщение от жителя Пензенской области Андрея Кулькова, который сообщил о проблемах с записью ребенка в первый класс.

«Госуслуги» сделали рассылку о возможности записаться через портал с 1 апреля. Зайдя на портал, обнаружил, что в Пензенском районе - всего три населенных пункта!» - рассказал мужчина.

По его словам, учебные заведения, расположенные в других селах, в списке отсутствуют.

«И так - по многим районам. Проблема усугубляется тем, что в школах не принимают заявления на бумажном носителе и отправляют на портал. Как быть?» - поинтересовался Андрей.

Он уточнил, что оставил обращение на сайте регионального министерства образования и ждет ответа.

Как известно, с 1 апреля родители будущих первоклассников подают заявления на поступление в школу в 2022/2023 учебном году по месту регистрации. Желающие пойти в иное образовательное учреждение смогут направить документы в период с 6 июля по 5 сентября. Их примут при наличии свободных мест.

Ранее сообщалось, что Пензенская область вошла в число 17 регионов России, которые подтвердили готовность к записи детей в первый класс через портал госуслуг.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Зайдя на портал, обнаружил, что в Пензенском районе - всего три населенных пункта!
Значит, села будут укрупнять и присоединять.

Гость||

Сегодня в конце каждой новости делайте приписку: это была шууууууутка!))

Имя: Гость
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