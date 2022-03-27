В магазины - как в музей: пензенцы обсуждают в соцсетях новые цены

27.03.2022 | 10:46

Пензенцы активно обсуждают ощутимое повышение цен на продукты, товары гигиены и бытовую химию.

Фото ценников появились в telegram-канале «Пенза Новости». В первом сообщении приведены снимки зубной пасты Colgate стоимостью от 134 до 289 рублей, дезодорантов-спреев - от 229 рублей, жидких средств для стирки - более 1 000 рублей.

Кадры были сделаны в магазине в Кузнецке.

«В магазины ходишь как в музей, и восхищению нет предела. Бедные мы люди, как дальше жить будем? Так же, как отслеживают рост цен, так же будут отслеживать прибавку зарплат. То есть никак, а возможно, где-то на бумаге, для галочки, как обычно», - посетовал автор фото.

Чуть позже в telegram-канале опубликовали фото ценника на капусту в одном из сетевых магазинов Пензы, за килограмм покупателям придется отдать 104 рубля. «Какое объяснение можно найти такой цене на капусту?» - поинтересовался автор снимка.

Другой подписчик поделился фото ценников на молоко, утверждая, что в данном магазине за день оно подорожало на 15 рублей.

Некоторые комментаторы поделились мнением, что на стоимость товаров влияет огромный спрос на них, и предложили не покупать.

«Я из принципа не покупала сахар за 80, сейчас он лежит за 53 и никому уже не нужен. Так же и с капустой будет», «Полгода не покупать - сами сбавят», - высказались они.

Другие пользователи отметили, что необходимо доносить до чиновников информацию о завышенных ценах и добиваться, чтобы их регулировали, боролись со спекуляцией.

Как указала часть пензенцев, цены повысились в частности из-за того, что российское производство не обходится без иностранного участия.

«У нас ни одно производство не работает на российском оборудовании. Чтобы разлить это молочко по бутылочкам, нужны линии иностранной сборки, на них сейчас запчастей не купишь, а если купишь, то втридорога», - высказал точку зрения пользователь.

Ранее эксперты Банка России подсчитали, что в феврале годовая инфляция достигла 9,2%. Аналитики предположили, что по итогам года потребительские цены вырастут на 20%. Согласно прежнему прогнозу они должны были увеличиться на 5,5%.

По данным Пензастата, в феврале стоимость минимального продуктового набора в регионе составила 4 904 рубля, что на 110 рублей больше, чем в январе (4 794 рубля).