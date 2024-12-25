Падением льда на голову пензячки заинтересовался председатель СКР

25.12.2024 | 07:52

Информация о падении сосульки на жительницу Пензы привлекла внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в ведомстве.

22 декабря в Сети распространилась новость: на улице Московской на женщину упала наледь с крыши дома № 15, горожанка получила травму головы.

«Если бы на моем месте оказался ребенок, все могло бы закончиться гораздо хуже. Сосульки нужно убрать как можно быстрее», - отметила она.

Региональное следственное управление организовало проверку. Пострадавшую и очевидцев ЧП попросили связаться с сотрудниками следственного управления по телефону 8 (8412)63-64-96.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Игнатенкову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.