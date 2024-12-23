В Пензе начата проверка после падения сосулек на женщину

23.12.2024 | 18:56

В Пензе начали доследственную проверку по факту падения наледи на женщину с крыши дома на улице Московской.

Информация о происшествии распространилась в Сети 22 декабря. ЧП случилось у дома № 15. Пострадавшая сообщила, что получила ушиб.

«Если бы на моем месте оказался ребенок, все могло бы закончиться гораздо хуже. Сосульки нужно убрать как можно быстрее», - отметила она

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. После проверки примут процессуальное решение.

«Следственное управление обращается к пострадавшей и очевидцам с просьбой связаться с сотрудниками следственного управления по телефону 8(8412)63-64-96 для уточнения всех обстоятельств произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.