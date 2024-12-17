Жителей Пензы просят сообщать о сосульках

17.12.2024 | 12:50

Жителям Пензы, заметившим сосульки на крыше, нужно сообщить о них в управляющую компанию. Организация должна принять меры в кратчайшие сроки.

Если же информации об УК нет, то пензенцы могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 05, 63-10-00, 63-10-03, сообщили в городской администрации.

В областном центре собственники зданий и УК не всегда своевременно удаляют сосульки. Сейчас существует угроза обрушения наледи с крыши из-за перепадов температуры и обильных снегопадов.

Поэтому в администрации попросили горожан не ходить под стенами домов.

«Если во время движения по тротуару наверху слышится подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы», - добавили в мэрии, посоветовав как можно быстрее уйти с опасного места.