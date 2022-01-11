Сетевое издание|18+|Вторник|11 янв 2022|17:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |

Глас народа

В Башмаковском районе прикованные цепями собаки умирают от голода

Печать

Вечером в понедельник, 10 января, в группе «Подслушано в Башмаково» появился пост о том, что житель села Высокого крайне жестоко обращается с собаками.

«Заброшенный дом, полуразрушенные надворные постройки и лай собаки, просящий помощи, зовущий. Лезем через снежные заносы... Увиденное ужаснуло!!! Пять собак на привязи - истощенные, на морозе, без воды и еды!» - пишет автор поста.

На фото и видео запечатлены животные, истощенные настолько, что отчетливо видны ребра. Одна собака с жадностью набрасывается на кашу, которую ей накладывают в миску, остальные нетерпеливо скулят в ожидании корма.

Автор рассказывает, что мучитель собак - местный житель, отличающийся «странным поведением» и при этом владеющий ружьем.

«Летом одна из собак умерла от голода, вторая собака съела умершую. Кто-то из односельчан сообщил об этом. Приезжали люди, делали фото... А результата нет! Глава администрации Башмаковского района, вы знаете о таких случаях в с. Высокое? Может, хватит молчать?!» - такими словами завершается пост.

Увиденное до глубины души возмутило пользователей Сети. «Заявление в полицию хоть кто-то написал?», «Неужели ни один односельчанин не мог подкармливать, слов нет», «Какой ужас!» - пишут они.

Один из комментаторов предложил отвязать измученных псов, но другой возразил: они могут от голода напасть на домашний скот, и тогда их точно пристрелят.

«Если забрать собак, то он заведет других», - предположил еще один из участников обсуждения.

Ранее в соцсети появилось сообщение, что в Каменке садисты несколько часов, а может быть и дней, мучили молодую собаку. Ей срезали мясо до костей и сухожилий на хвосте и лапах, а также отрезали верхнюю часть носа. Сейчас собака находится в руках волонтеров, которые борются за ее жизнь. Они написали заявление в полицию и собирают средства на закупку препаратов.

Фото, видео Людмилы Сурковой vk.com/bashmakovo_gorod

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

я тоже собака и тоже подыхаю от безденежья

Гость||

Урод

Гость||

Вы бы подумали как люди живут отстраненные от работы из за отказы витаминки, голодают хуже собак, детей нечем кормить!! И сколько им еще сидеть неизвестно)))

Гость||

А где работает данный товарисчш?

Гость||

А завтра этот урод (по другому нельзя назвать этого не человека) будет также издеваться над беспомощными людьми. Власть, где она? Проснитесь, Новогодние праздники закончились.

Гость||

Одни бла-бла-бла пытаются переложить на других бла-бла-бла.

Гость||

Тут люди пачками дохнут, а я о собачках переживать должен? Жесть

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте