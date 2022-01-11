В Башмаковском районе прикованные цепями собаки умирают от голода

11.01.2022 | 15:50

Вечером в понедельник, 10 января, в группе «Подслушано в Башмаково» появился пост о том, что житель села Высокого крайне жестоко обращается с собаками.

«Заброшенный дом, полуразрушенные надворные постройки и лай собаки, просящий помощи, зовущий. Лезем через снежные заносы... Увиденное ужаснуло!!! Пять собак на привязи - истощенные, на морозе, без воды и еды!» - пишет автор поста.

На фото и видео запечатлены животные, истощенные настолько, что отчетливо видны ребра. Одна собака с жадностью набрасывается на кашу, которую ей накладывают в миску, остальные нетерпеливо скулят в ожидании корма.

Автор рассказывает, что мучитель собак - местный житель, отличающийся «странным поведением» и при этом владеющий ружьем.

«Летом одна из собак умерла от голода, вторая собака съела умершую. Кто-то из односельчан сообщил об этом. Приезжали люди, делали фото... А результата нет! Глава администрации Башмаковского района, вы знаете о таких случаях в с. Высокое? Может, хватит молчать?!» - такими словами завершается пост.

Увиденное до глубины души возмутило пользователей Сети. «Заявление в полицию хоть кто-то написал?», «Неужели ни один односельчанин не мог подкармливать, слов нет», «Какой ужас!» - пишут они.

Один из комментаторов предложил отвязать измученных псов, но другой возразил: они могут от голода напасть на домашний скот, и тогда их точно пристрелят.

«Если забрать собак, то он заведет других», - предположил еще один из участников обсуждения.

Ранее в соцсети появилось сообщение, что в Каменке садисты несколько часов, а может быть и дней, мучили молодую собаку. Ей срезали мясо до костей и сухожилий на хвосте и лапах, а также отрезали верхнюю часть носа. Сейчас собака находится в руках волонтеров, которые борются за ее жизнь. Они написали заявление в полицию и собирают средства на закупку препаратов.

Фото, видео Людмилы Сурковой vk.com/bashmakovo_gorod