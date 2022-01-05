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Глас народа

В Каменке молодая собака перенесла адские пытки живодеров

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В самый разгар новогодних праздников в центр по работе с бездомными животными «Питомец» в Пензе привезли из Каменки молодую собаку, которой нет еще и года.

Животное стало жертвой садистов и получило страшные травмы: на всех лапах и на хвосте мясо срезано до костей и сухожилий, из-за чего начался некроз, а также отрезана верхняя часть носа.

«Мира (кличка собаки. - Прим. ред.) жила у местного автовокзала, встречая и провожая людей, надеясь на внимание и вкусную подачку. В праздники она пропала, а вернулась обратно уже такой. Миру связали за все четыре лапы, подвесили и издевались. Ее били, отрезали нос, изрезали хвост, а после «развлечений» выкинули обратно. Это длилось не час или два, а несколько дней, ведь веревки на лапах протерли огромные гниющие дыры. Возможно, ни одну из лап нам не удастся спасти», - говорится в посте.

Сейчас волонтеры сражаются за жизнь собаки, прошедшей адские мучения. Они написали заявление в полицию и собирают средства на закупку препаратов.

«Страшно от того, кто станет следующей мишенью для издевательств», - говорится в посте.

В октябре 2018 года в Бессоновке безобидный и доверчивый пес получил черепно-мозговую травму с поражением мягких тканей морды. В соцсети появилась информация, что школьник положил ему в пасть петарду. Полиция провела проверку, после чего было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным. Экспертиза не нашла следов пороха на шерсти собаки. Причастность школьника к травмированию животного не установлена.

Фото - кадр из видео www.instagram.com/centr_pitomec/

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Гость||

Страшно, что все издевательства над животными остаются безнаказанными.

Гость||

Она что говорить умеет,дуть полная

Гость||

Твари

Гость||

Может, повезёт и этим двуногим тварям отрежут поганые носы и живьём сдерут кожу, вот радость будет для всех, ублюдки

Гость||

Сейчас надо спасти собаку хотя бы от ампутации лап. Ей нужно лечение. Всех неравнодушных просьба помочь на сайте центра Питомец

Очень хочу помочь этой девочке Мире!

Гость||

Сколько же больных психов; а уж тем, кто не стерелизует животных и подбрасывает щенков и котят на улицы, пора понять, что это не благо они творят, сохраняя жизнь

Гость||

Действительно, глупая какая то заметка. Более вероятно, у собаки резальтаты обморожения и других относительно естественных некриминальных травм. Че то последнее время некоторым всюду какое то живодерство мерещится...

Гость||

Как пить дать это дело тиктокерных ублюдков.Будь у этих уродов полная свобода вседозволенности они и с людьми бы также поступали,как гитлеровцы.

Гость||

Гость писал(a):

глупая какая то заметка
Глупее только мозги твои,если они есть.Какое обморожение,идиот?Скажи еще,что собака химик и опрокинула на себя емкость с жидким азотом,дебил.

Гость||

Гость писал(a):

Действительно, глупая какая то заметка. Более вероятно, у собаки резальтаты обморожения и других относительно естественных некриминальных травм. Че то последнее время некоторым всюду какое то живодерство мерещится...
Гость писал(a):
Действительно, глупая какая то заметка. Более вероятно, у собаки резальтаты обморожения и других относительно естественных некриминальных травм. Че то последнее время некоторым всюду какое то живодерство мерещится...
Это тот самый живодёр пишет? Жареным запахло? Какое обморожение? Как можно так мучить беззащитное животное! Надо найти этих ублюдков, в следующий раз на их пути может встретится беззащитный ребенок.

А вам все вернется, ждите..

Гость||

Обычное обморожение

Имя: Гость
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