В Каменке молодая собака перенесла адские пытки живодеров

05.01.2022 | 13:56

В самый разгар новогодних праздников в центр по работе с бездомными животными «Питомец» в Пензе привезли из Каменки молодую собаку, которой нет еще и года.

Животное стало жертвой садистов и получило страшные травмы: на всех лапах и на хвосте мясо срезано до костей и сухожилий, из-за чего начался некроз, а также отрезана верхняя часть носа.

«Мира (кличка собаки. - Прим. ред.) жила у местного автовокзала, встречая и провожая людей, надеясь на внимание и вкусную подачку. В праздники она пропала, а вернулась обратно уже такой. Миру связали за все четыре лапы, подвесили и издевались. Ее били, отрезали нос, изрезали хвост, а после «развлечений» выкинули обратно. Это длилось не час или два, а несколько дней, ведь веревки на лапах протерли огромные гниющие дыры. Возможно, ни одну из лап нам не удастся спасти», - говорится в посте.

Сейчас волонтеры сражаются за жизнь собаки, прошедшей адские мучения. Они написали заявление в полицию и собирают средства на закупку препаратов.

«Страшно от того, кто станет следующей мишенью для издевательств», - говорится в посте.

В октябре 2018 года в Бессоновке безобидный и доверчивый пес получил черепно-мозговую травму с поражением мягких тканей морды. В соцсети появилась информация, что школьник положил ему в пасть петарду. Полиция провела проверку, после чего было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным. Экспертиза не нашла следов пороха на шерсти собаки. Причастность школьника к травмированию животного не установлена.

Фото - кадр из видео www.instagram.com/centr_pitomec/