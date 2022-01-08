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Глас народа

Закружился: водитель «Нивы» удивил автомобилистов на ул. Гагарина

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В пятницу, 7 января, автомобилисты, проезжавшие по улице Гагарина в Пензе около 16:00, стали свидетелями странного поведения водителя «Нивы».

Один из очевидцев снял происходившее на камеру телефона и выложил в соцсети.

На кадрах «Нива» нарезает круги по проезжей части на отрезке между кольцевым перекрестком и выездом на трассу М5. При этом, описывая полный круг, водитель захватывает встречные полосы и создает аварийно опасную ситуацию.

«Чуть не въехал в проезжающие машины. Сделал несколько таких кругов и поехал дальше», - рассказал об автомобилисте автор поста.

«Новый год, закружился, все дела»; «Шутки шутками, но... по его милости и дурости могли пострадать люди, у которых в машине могут быть дети. Номер машины и в ГАИ, тем более видео есть. А потом будем ужасаться очередному ДТП!» - высказались пользователи.

Источник: www.instagram.com/sova_penza_avto.

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Гость||

пить надо меньше

Гость||

Может у водялы голова от счастья закружилась.

А вы его не поняли.

Имя: Гость
Комментарий:

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