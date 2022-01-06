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Глас народа

В Пензе на женщину второй год подряд нападает один и тот же пес

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Жительница Пензы рассказала о нападении алабая на ее мать и собаку. Женщина поделилась историей в соцсети в среду, 5 января.

По ее словам, все случилось 28 декабря на улице Антонова, за домом № 43, где пес с дозволения хозяев периодически «развлекается» один без намордника. Там же мать пензячки выгуливала своего питомца.

«Собака прокусила колено маме и оставила увечья возле сердца и на глазе у собаки! Хозяйка пришла под конец, когда двое мужчин палками отбили алабая от собаки и от мамы! Не извинившись, погладила собаку и увела домой. Мама вслед кричала и просила ее хотя бы вызвать скорую, она просто ушла! Вызвали скорую мужчины, которые не остались равнодушными! Извинений никаких не поступало, сказали: позвоните, как вылечитесь», - рассказала женщина.

Она подчеркнула, что такое происходит не впервые.

«11 декабря 2020 года их собака уже нападала на нас. Закончилось все ушибами у мамы и швами у собаки. Заявление подали. В этот раз даю огласку, так как в России без этого, как мы понимаем, никуда!» - заключила горожанка.

Источник: vk.com/penza.

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Гость||

Отравы нет,купи рыболовные крючки...

Гость||

Надо усыпить хозяйку алабая.

Гость||

Я конечно собачник, но в данном случае алабай - враг (как бывают и люди), и поэтому все методы хороши (от травматики и т.д.)...

Гость||

Который раз убеждаюсь что надо всем носить с собой шокеры, отвертки и т.д. Как против собак (в случае нападения), так в равном счете и от людей. Разницы никакой нет.

Имя: Гость
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