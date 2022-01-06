В Пензе на женщину второй год подряд нападает один и тот же пес

06.01.2022 | 13:38

Жительница Пензы рассказала о нападении алабая на ее мать и собаку. Женщина поделилась историей в соцсети в среду, 5 января.

По ее словам, все случилось 28 декабря на улице Антонова, за домом № 43, где пес с дозволения хозяев периодически «развлекается» один без намордника. Там же мать пензячки выгуливала своего питомца.

«Собака прокусила колено маме и оставила увечья возле сердца и на глазе у собаки! Хозяйка пришла под конец, когда двое мужчин палками отбили алабая от собаки и от мамы! Не извинившись, погладила собаку и увела домой. Мама вслед кричала и просила ее хотя бы вызвать скорую, она просто ушла! Вызвали скорую мужчины, которые не остались равнодушными! Извинений никаких не поступало, сказали: позвоните, как вылечитесь», - рассказала женщина.

Она подчеркнула, что такое происходит не впервые.

«11 декабря 2020 года их собака уже нападала на нас. Закончилось все ушибами у мамы и швами у собаки. Заявление подали. В этот раз даю огласку, так как в России без этого, как мы понимаем, никуда!» - заключила горожанка.

Источник: vk.com/penza.