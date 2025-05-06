Пензенец попал в ДТП на парковке и выместил злобу на инспекторе ДПС

06.05.2025 | 16:01

В Пензе 45-летнего местного жителя осудили за нападение на полицейского при исполнении им служебных обязанностей.

Вечером 29 ноября 2024 года горожанин сел пьяным за руль грузовика марки ГАЗ и на парковке около магазина на улице Кронштадтской попал в ДТП - врезался в стоящий легковой автомобиль.

Для оформления происшествия на место прибыл экипаж ДПС.

«В ходе оформления административных материалов фигурант, выражая недовольство правомерными действиями старшего инспектора, применил к нему насилие, нанеся удары ногой. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Суд назначил пензенцу наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.