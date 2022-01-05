Не дождавшись врача, пензячка занялась самолечением

05.01.2022 | 11:36

В среду, 5 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» позвонила жительница Ново-Западной Поляны, к которой не пришел врач, вызванный на дом несколькими днями раньше.

Женщина рассказала, что перед Новым годом почувствовала сильные признаки вирусного заболевания.

«1-го января я позвонила в call-центр, чтобы вызвать врача, но время было 12:15, а оказалось, что прием звонков ведется только до 12:00. Мне посоветовали в случае ухудшения состояния вызывать неотложку. 2-го я вновь позвонила в центр и описала состояние: температура 38 градусов, ломит мышцы, крутит суставы, кашель, головная боль. Мне сказали: ждите врача. Но сегодня 5 января, а врач так и не пришел», - рассказала пензячка.

По словам женщины, кризисное состояние длилось у нее полтора дня. В это время с такими же симптомами слегли сыновья - младшеклассник и двухлетний малыш, а затем заболели соседи по лестничной клетке.

«Я понимала, что это что-то жутко заразное и, вполне может быть, тот же «омикрон», о котором сейчас предупреждают. К счастью, пришла знакомая врач-педиатр и назначила детям лечение. Я применяла к себе ту же схему и вскоре почувствовала себя лучше, сейчас остался только кашель», - рассказала женщина.

Она также объяснила, почему не стала звонить в поликлинику на Мира, 43, чтобы узнать, придет ли к ней врач.

«Я понимаю, что у медиков сейчас гигантская нагрузка, а так как мне стало лучше, я решила не дергать терапевта лишний раз. Но чувство обескураженности от того, что доктор за четыре дня так и не появился, осталось», - поделилась женщина своими эмоциями.