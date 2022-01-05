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Глас народа

Не дождавшись врача, пензячка занялась самолечением

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В среду, 5 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» позвонила жительница Ново-Западной Поляны, к которой не пришел врач, вызванный на дом несколькими днями раньше.

Женщина рассказала, что перед Новым годом почувствовала сильные признаки вирусного заболевания.

«1-го января я позвонила в call-центр, чтобы вызвать врача, но время было 12:15, а оказалось, что прием звонков ведется только до 12:00. Мне посоветовали в случае ухудшения состояния вызывать неотложку. 2-го я вновь позвонила в центр и описала состояние: температура 38 градусов, ломит мышцы, крутит суставы, кашель, головная боль. Мне сказали: ждите врача. Но сегодня 5 января, а врач так и не пришел», - рассказала пензячка.

По словам женщины, кризисное состояние длилось у нее полтора дня. В это время с такими же симптомами слегли сыновья - младшеклассник и двухлетний малыш, а затем заболели соседи по лестничной клетке.

«Я понимала, что это что-то жутко заразное и, вполне может быть, тот же «омикрон», о котором сейчас предупреждают. К счастью, пришла знакомая врач-педиатр и назначила детям лечение. Я применяла к себе ту же схему и вскоре почувствовала себя лучше, сейчас остался только кашель», - рассказала женщина.

Она также объяснила, почему не стала звонить в поликлинику на Мира, 43, чтобы узнать, придет ли к ней врач.

«Я понимаю, что у медиков сейчас гигантская нагрузка, а так как мне стало лучше, я решила не дергать терапевта лишний раз. Но чувство обескураженности от того, что доктор за четыре дня так и не появился, осталось», - поделилась женщина своими эмоциями.

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Гость||

Может, поэтому у нас сейчас меньше статистика по короне? Тесты просто не делают

Гость||

У самого такая ситуация была в октябре прошлого года. Температура, кашель, пропал нюх. Врач так и не пришел. Вылечился "по мотивам" лечившихся на дому. Поэтому нас так и умиляют призывы, несущиеся изо всех утюгов: "Не медлите с вызовом врача! Не занимайтесь самолечением!" Не хватает только совета, чтобы просто спокойно помирали и не надоедали занятым людям.

Гость||

Врачам такие бабосы теперь платят а им все похрен. Может их на сдельщину первести?

Имя: Гость
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