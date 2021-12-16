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Глас народа

На утренники попросили пустить родителей с отрицательным тестом

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Жительница Пензенской области попросила внести изменения в постановление о режиме повышенной готовности, разрешив присутствие на новогодних праздниках в образовательных учреждениях родителей с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Соответствующее обращение было опубликовано в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

«Почему в последнем постановлении нет третьего условия требований к допуску родителей на утренники - отрицательного ПЦР-теста? Это федеральная норма! Человек ходит почти год с сертификатом, неизвестно его состояние на данный момент, а придет родитель со свежим тестом и его не пустят? Это здравая логика?!» - возмутилась интернет-пользовательница.

О том, что родителей будут пускать на утренники по QR-кодам о вакцинации, перенесенном коронавирусе или официальному медотводу от прививки, стало известно 15 декабря. До этого жители региона неоднократно просили разрешить им присутствовать на праздниках.

«Утренники уже начались. Пожалуйста, доработайте этот пункт - не разжигайте и так существующий конфликт между родителями и администрацией садов», - попросила пензячка губернатора и представителей регионального министерства образования.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

...Это здравая логика?!»
ахахвхыах она ищет логику в действиях правительства)))

Гость||

Зря идет на поводу у родителей, портом дети болеть начнут. Они ж на свое дитятко придут с любыми симптомами. И плевать на других ребятишек.

Гость||

А у меня тесто положительное: бурлит, поднимается. Меня не пустят?

Гость||

Надо еще только через мазок пускать. Прям там на месте и прилюдно.

Гость||

Потому что ПЦР фуфло, он как ложноотрицательный, так и ложноположительный. Особенно на фоне появления новых штаммов.

Гость||

Правда QR- тоже фуфло. Т.к. каждый 3-ий купленный.

Гость||

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Имя: Гость
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