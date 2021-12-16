На утренники попросили пустить родителей с отрицательным тестом

16.12.2021 | 09:25

Жительница Пензенской области попросила внести изменения в постановление о режиме повышенной готовности, разрешив присутствие на новогодних праздниках в образовательных учреждениях родителей с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Соответствующее обращение было опубликовано в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

«Почему в последнем постановлении нет третьего условия требований к допуску родителей на утренники - отрицательного ПЦР-теста? Это федеральная норма! Человек ходит почти год с сертификатом, неизвестно его состояние на данный момент, а придет родитель со свежим тестом и его не пустят? Это здравая логика?!» - возмутилась интернет-пользовательница.

О том, что родителей будут пускать на утренники по QR-кодам о вакцинации, перенесенном коронавирусе или официальному медотводу от прививки, стало известно 15 декабря. До этого жители региона неоднократно просили разрешить им присутствовать на праздниках.

«Утренники уже начались. Пожалуйста, доработайте этот пункт - не разжигайте и так существующий конфликт между родителями и администрацией садов», - попросила пензячка губернатора и представителей регионального министерства образования.